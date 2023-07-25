“متخليش تاجر يغشك تاني” … أسعار السجائر الرسمية اليوم في مصر وسبب الارتفاع الأخير في أسعارها

شهدت أسعار السجائر استقرارًا في السوق المحلية بعد آخر زيادة أعلنتها شركة فيليب موريس خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت أسعار السجائر من أنواع ميريت ومارلبورو وإل إم بمقدار 3 إلى 5 جنيهات، وسنقدم لكم أسعار السجائر الحالية في مصر وسنقدم لكم السبب حول زيادة الأسعار والأسباب التي أدت إلى هذا الارتفاع.

أسعار السجائر الرسمية اليوم في مصر

نوع السجائر سعر السجائر قيمة الزيادة ميريت 64 5 جنيهات مارلبورو 59 5 جنيهات مارلبورو كرافتد 49 5 جنيهات أند ام 42 3 جنيهات التبغ المُسخن HEETS Selections 50 2 جنيه

السبب وراء ارتفاع أسعار السجائر

أكد إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان والمعسل، أن ارتفاع أسعار السجائر في الوقت الحالي أصبح خارجًا عن السيطرة، وقد أشار إلى أن سبب هذا الارتفاع الجنوني في أسعار السجائر يعود لجشع التجار وأصحاب الأكشاك الذين يسعون لتحقيق أرباح ضخمة من خلال إخفاء وتخزين السجائر للحصول على مزيد من المكاسب، وبالرغم من أن الزيادة التي كانت معروضة لإضافتها على السجائر كانت لا تتجاوز 2 جنيها، إلا أنها تدخلت في جيوب التجار وليس في جيوب المستهلكين.

كما قد أكدت شركة فيليب موريس مصر، المنتجة لعدة أصناف من السجائر الأجنبية ذات الجودة العالية، أن أسعار جميع منتجاتها معلنة بشفافية من خلال رمز QR Code الذي تم تطبيقه على عبوات السجائر التقليدية وعبوات لفائف التبغ المُسخن، وهذا يتيح للمستهلكين الاطلاع على تفاصيل السعر ومعرفة التغييرات الحالية.

وفيما يتعلق بالتبغ المُسخن من نوع HEETS Selections، فقد استقر سعر العبوة عند 50 جنيها للعبوة، وهو نفس سعره في شهر أبريل الماضي، وإن استقرار السعر يعكس تطوراً إيجابيًا في أمر الأسعار، حيث لم تشهد هذه الفئة زيادات جديدة في الوقت الحالي.