قبل الإيداع بـــساعات كم مبلغ الضمان لشهر أغسطس حقيقة زيادة للمستحقين

قبل الإيداع بأيام كم مبلغ الضمان لشهر أغسطس في الوقت الأخير انتشرت بعض الأخبار خلال صفحات الانترنت الخاصة بأوامر ملكية جديدة بشأن صرف زيادة على معاش الضمان الاجتماعي المطور لشهر اغسطس 2023،ويتبقى أيام قليلة من أجل القيام بصرف معاش شهر أغسطس لذلك السبب قامت وزارة الموارد البشرية بالرد على هذه الأخبار،ويعتبر الضمان الاجتماعي من أهم تطبيقات الدعم التي قدمتها الحكومة السعودية للمواطنين ذات الدخل المادي المنخفض وذلك بجانب الخدمات الأخرى التي تأهلهم إلى حياة كريمة وفي هذا المقال سوف نتعرف على كم مبلغ الضمان لشهر أغسطس.

صرف رواتب شهر أغسطس لمستفيدي الضمان

قامت وزارة الموارد البشرية بالتأكيد على هذه الأخبار الخاصة بصرف زيادة على معاش الضمان الاجتماعي المطور لشهر اغسطس 2023،كما أكدت أنه سوف يتم صرف راتب الدفعة 20 وهو الراتب الأول في يوم 1 أغسطس 2023 ميلاديًا الموافق يوم الثلاثاء 14 من محرم 1445 هجريا،وسوف يتم صرف راتب الدفعة 21 وهو الراتب الثاني في يوم الجمعة من شهر سبتمبر 2023 ميلاديًا ونظرا إلى أن يوم الجمعة أجازة حكومية رسمية تم تقديم صرف الراتب إلى يوم الخميس الموافق 31 من شهر أغسطس 2023 ميلاديا 15 من صفر 1445 هجريا.

ما هي حقيقة زيادة الضمان الاجتماعي المطور

من الأوقات الأخيرة إنتشرت بعض الأخبار خلال منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بزيارة الضمان الاجتماعي المطور،وقامت وزارة الموارد البشرية بالرد على هذه الأخبار حيث نفت الوزارة هذه الأخبار وأكدت أن الضمان الاجتماعي سوف يتم صرفها للمستحقين من دون زيادة أو نقصان حيث يكون الراتب الاساسي لعائل الأسرة هو 1100 ريال سعودي،ويكون الراتب الأساسي لكل فرد من أفراد الأسرة هو 550 ريال سعودي،كما أكدت الوزارة بأن جميع الزيادات الجديدة يتم نشرها على القناة الرسمية الخاصة بوزارة الموارد البشرية.

حالات زيادة الضمان الاجتماعي المطور

قامت وزارة الموارد البشرية بإصدار توضيح خاص بالأشخاص المستحقين لزيادة الضمان الاجتماعي المطور وهم الأشخاص الذين قاموا بالانتقال من نظام الضمان الاجتماعي القديم الى النظام الاجتماعي المطور وتكون الزيادة 500 ريال سعودي لعائل الأسرة.

من المنتظر أن يتم الإعلان عن ايداع الضمان المطور الاجتماعي في المملكة العربية السعودية في بداية شهر أغسطس حيث انه دائماً ما يتم إيداع المبالغ المالية المستحقة للمواطنين في بنوك كل من الراجحي وجميع البنوك السعودية يوم الأول من كل شهر ميلادي، حيث تتم ايداع الدفعة الخاصة بالضمان الاجتماعي المطور في يوم الثلاثاء القادم الأول من أغسطس.