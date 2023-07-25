عاجل انخفاض في سعر البصل اليوم الثلاثاء 25 يوليو..لن تصدق الكيلو وصل كام

هذا وقد صرحت بورصة الأسعار المحلية والعالمية التابعة للحكومة المصرية قبل قليل بأن سعر البصل اليوم سيظل ثابتاً اليوم الثلاثاء 25 يوليو، لليوم الرابع على التوالي، حيث لا يوجد أي تغيير منذ نهاية الأسبوع الماضي في الأسواق التي تتواجد في جميع محافظات الجمهورية، في بيانها اليومي، أعلنت بورصة الأسعار المحلية والعالمية عن استقرار أسعار الخضروات والفواكه في مصر لليوم الثالث على التوالي، وبلغ سعر كيلو البصل بالتحديد نفس السعر الذي قد سجله منذ نهاية الأسبوع الماضي، وسنكشف عن المزيد من التفاصيل في التقرير المقبل، لمعرفة الأسعار الحقيقية تابع السطور المقبلة عبر موقعنا.

سعر البصل اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023

هذه وقد يتراوح سعر كيلو البصل اليوم في سوق العبور ما بين سعر 9 جنيهات و 14 جنيها. بينما بلغ سعر البصل اليوم لطن الواحد نحو سعر 10 آلاف جنيه خلال تداولات اليوم. بينما سجلت التعاملات اليومية، لسعر طن البصل الأبيض المنتج للتصدير بقيمة 14 ألف جنيه.

أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 25 يوليو

هذه وقد وصل سعر كيلو الطماطم نحو 4.75 جنيه، وبلغ سعر كيلو البطاطس 9.5 جنيه.

فيما سجل سعر كيلو الكوسة 9 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الفاصوليا نحو سعر 18 جنيها، وسجل سعر كيلو الباذنجان البلدي 5 جنيهات.

بينما وصل سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي 10 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي نحو سعر 7.5 جنيه، فيما وصل سعر كيلو الملوخية اليوم نحو سعر 5 جنيهات، وسجل سعر كيلو الخيار الصوب نحو 9 جنيهات.

بينما وصل سعر كيلو الخيار البلدي نحو 6 جنيهات، فيما تنخفض تكلفة كيلو ورق العنب تقريبًا إلى نحو ٢٥ جنيهًا، حيث تنخفض إلى سعر ١٩ جنيهًا في بعض الأسواق.

أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 25 يوليو