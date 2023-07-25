برقم القيد|| منظومة المركز الوطني للإمتحانات ثانوية عامة ليبيا 2023

تتمثل الثانوية العامة في ليبيا بمرحلة حاسمة للطلاب حيث ينتظر الطلاب وأولياء الأمور هذه النتائج بفارغ الصبر لإنها مرحلة إنتقالية لمرحلة الجامعة التي يتمناها كل الطلاب, لذلك تحرص وزارة التربية والتعليم الليبية على مساعدة الطلاب وتوفير الروابط الإلكترونية الخاصة بالنتائج للوصول للنتائج بكل سهولة بالمنزل, للحد من التزاحم والتكدس على المدارس, وتعلن وزارة التربية والتعليم بأنها قامت بالعمل على توفير النظام داخل اللجان الإمتحانية تحت إشراف الوزارة للحد من عمليات الغش, وأكدت الوزارة على سير الفترة الزمنية للإمتحانات على أكمل وجه وسوف تعلن عن النتائج فور الإنتهاء من رفع النتائج على المواقع الإلكترونية.

خطوات الإستعلام عن نتائج الشهادة الثانوية ليبيا 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إعتماد النتائج من وزير التعليم وهذه الخطوة الأخيرة ما قبل الإعلان عن النتائج, ولذلك تعمل الوزارة على تشغيل الرابط الأساسي للوزارة للبحث عن النتائج وسيكون التسجيل إليه من خلال هذه الطريقة:

يقوم الطالب أو الطالبة بالبحث من خلال محرك جوجل عن موقع وزارة التربية والتعليم الليبية عن طريق هذا الرابط https://moe.gov.ly/ بعد الوصول لهذه الصفحة يحدد الطالب نتائج الثانوية العامة ليبيا للصف الثالث الدور الأول, ويكتب الطالب إسمه ثلاثي ويدخل رقم الجلوس بالتسلسل الصحيح ويدخل رقم القيد الخاص به, ويحدد المحافظة والمدرسة والإدارة التابع لها, وبعد ذلك يراجع الطالب جميع البيانات ثم النقر على أيقونة عرض النتيجة, وفي خلال دقائق معدودة ستظهر لك النتائج كاملة.

نتائج الشهادة الثانوية في ليبيا 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم الليبية عن عدد الطلاب الذين تقدموا لإمتحانات الثانوية العامة في ليبيا لهذا العام يبلغ عددهم 123,491 طالب وطالبة, والذين يقومون بالإختبارات الخاصة لهذا العام بهم 8,515 وتم توزيعهم على 884 لجنة وذكرت الوزارة بأن يقوم بالمراقبة عليها حوالي 2,372 مراقب تابع للوزارة, و 20,793 ملاحظ عليها و 884 مرشد نفسي لمساعدة الطلاب النفسيين أثناء اللجان الإمتحانية, و131 مشرف فئات خاصة و3,536 أفراد من الحراسة التابعة للحكومة و 1,450 فرد خدمات, لذلك وفرت الوزارة جميع الخدمات للجان الإمتحانية وتوفير الأطباء النفسيين للطلاب الذين لديهم مرض نفسي ليساعدهم على إتمام الإختبارات بكل يسر, وهذا ما تعمل عليه الوزارة لراحة الطلاب أثناء الإمتحانات.