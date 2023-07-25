“أيوا بقا هي دي الأخبار” الـ 1000 جنيه هيبقوا 125 ألف.. عرض ميتفوتش لعملاء البنك الأهلي | أوعوا تفوتكم الفرصة دي

أُعلن من قِبل البنك الأهلي المصري، على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن تفاصيل أحدث العروض المتاحة لعملائه خلال شهري يوليو وأغسطس عام 2023.

صرح البنك الأهلي المصري أن هذه العروض قابلة للتطبيق عند استخدام بطاقات الائتمان في الشراء لمبلغ 1000 جنيه كحد أدنى شهريا، خلال شهري يوليو وأغسطس من عام 2023.

أحدث عروض البنك الأهلي المصري 2023

يقدم البنك الأهلي المصري لحاملي بطاقات الائتمان فرصة للفوز بجوائز نقدية تصل قيمتها إلى 125 ألف جنيه من خلال عروضه الأحدث.

وأوضح البنك الأهلي أنه إذا استخدم العميل بطاقته الائتمانية لشراء سلع وخدمات من خلال أجهزة البيع الإلكترونية التي يمتلكها التجار و/أو المواقع الإلكترونية بمبلغ شهري لا يقل عن 1000 جم، فسيحصل على فرصة للفوز بجائزة نقدية من أصل 20 جائزة.

عروض البنك الأهلي المصري لعام 2023 هي الآن متاحة بتفاصيلها الكاملة.

يتاح لحامل بطاقة الائتمان العميل فرصة للفوز بمبلغ نقدي قدره 125 ألف جم.

تتم تقسيم الجوائز النقدية وفقًا لفئات منتجات البطاقات الائتمانية على النحو التالي:

شروط أحدث عروض البنك الأهلي المصري 2023

تطبق العرض الدعائي في البطاقات التالية فقط: (فيزا كلاسيك – ماستركارد استاندرد / مصر للطيران) ، (ماستركارد تيتانيوم – فيزا جولد) ، (فيزا / ماستركارد بلاتينيوم) ، (ماستركارد وورلد – فيزا سجنتشر) ، (ماستركارد وورلد اليت – فيزا انفينيت) ، وبمعدل 2 جائزة لكل بطاقة شهرياً مما يجعل مجموع الجوائز 4 لأشهر يوليو وأغسطس 2023 (فترة الحملة الدعائية).

كل مبلغ قدره 1000 جنيه يمثل فرصة واحدة للفوز في إجمالي عمليات الشراء التي تمت باستخدام البطاقة الائتمانية شهريًا. على سبيل المثال، إذا كان إجمالي عمليات الشراء الشهرية قدره 1900 جنيه، فهذا يمثل فرصة واحدة للفوز. وإذا كان إجمالي العمليات الشهرية قدره 2100 جنيه، فهذا يمثل فرصتين للفوز.

لدى العميل الحق في الفوز بالجائزة مرة واحدة فقط خلال مدة الحملة الترويجية بمعنى أنه إذا فاز العميل في إحدى فئات البطاقات، فلن يكون له الحق في الفوز في السحب الخاص بفئة البطاقات الأخرى أو في شهر آخر.

العميل غير مخول للتخلي عن المبلغ المكافأة لأي شخص آخر.

سيقوم المصرف بإضافة قيمة الجائزة إلى حساب العميل الفائز أو سيقوم بإصدار شيك مصرفي لصالحه في حالة عدم امتلاكه حساباً مفتوحاً لدينا.

عندما يتم إغلاق البطاقة الائتمانية الفائزة لأي سبب، يفقد العميل الفائز فوراً حقه في الحصول على مبلغ الجائزة أو المطالبة بها.

سيقوم ممثل البنك بالاتصال هاتفيًا بالعميل الفائز، وإذا لم يتمكن من الوصول إليه، فللبنك حق إعطاء فرصة الفوز لعميل آخر.

سيُجري سحبٌ في شهر أغسطس 2023 لتلك الزبائن الذين استخدموا بطاقاتهم الائتمانية خلال شهر يوليو 2023، بناءً على تاريخ عملية الشراء.

سيتم تنفيذ عمليات السحب في سبتمبر 2023 للزبائن الذين استخدموا بطاقاتهم الائتمانية خلال شهر أغسطس 2023 وفقًا لتواريخ عمليات الشراء.

يتم خفض إجمالي عمليات استرداد الأموال من إجمالي عمليات الشراء الشهرية عند حساب عدد فرص الربح للزبون، وتُستبعد البطاقات المغلقة خلال فترة الحملة الترويجية من المشاركة في السحب.

يتم حساب عدد الفرص الفائزة لكل فئة منتجات البطاقة الائتمانية الأصلية والإضافية بشكل منفصل عند احتفاظ العميل بأكثر من بطاقة ائتمانية أصلية و / أو إضافية. ويتم التعامل مع العميل “حامل البطاقة الإضافية” بصفة عميل منفصل عن العميل “حامل البطاقة الأصلية”. وللعميل “حامل البطاقة الأصلية” الحق في الفوز بالجائزة إذا فاز العميل “حامل البطاقة الإضافية” عندما يقدم حامل البطاقة الأصلية طلبًا كتابيًا يعرب عن رغبته في الحصول على الجائزة.

إذا لم يكن العميل الفائز في سحب شهر أغسطس 2023، سيتاح له فرصة المشاركة في سحب شهر سبتمبر 2023 إذا تم تحقيق شروط ومتطلبات المشاركة في سحب شهر سبتمبر 2023.

لن يتم احتساب التقسيطات التي تجريها التجار المتعاقدون مع البنك الأهلي المصري كجزء من إجمالي عمليات المشتريات (الشهرية) عند حساب عدد الفرص الفائزة للعميل.

تشمل الحملة الترويجية بطاقات الائتمان الأصلية والبطاقات الإضافية.

جاري تنفيذ الحملة الترويجية للعملاء الحاليين والعملاء الجدد.

تم تحديد فترة الحملة الترويجية من 1 يوليو 2023 حتى 31 أغسطس 2023 بناءً على تاريخ العمليات الشرائية.

عندما يتوفى الفائز العميل، فإنه لا يسمح لأي من ورثته أو خلفه الشخصي بالمطالبة بمبلغ الجائزة من البنك.