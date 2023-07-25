“هي دي الأخبار ولا بلاش” عرض ميتفوتش لعملاء البنك | الـ 1000 جنيه هيبقوا 125 ألف.. أوعوا تفوته

أعلن البنك الأهلي المصري عن أحدث عروضه لعملائه خلال شهري يوليو واغسطس 2023، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وأشار البنك الأهلي المصري إلى أن هذه العروض متوفرة عند استخدام بطاقات الائتمان في عمليات الشراء بقيمة لا تقل عن 1000 جنيه شهريًا خلال شهري يوليو وأغسطس 2023.

أحدث عروض البنك الأهلي المصري 2023

يمنح البنك الأهلي المصري فرصة لعملائه الذين يمتلكون بطاقات ائتمانية بقيمة تصل إلى 125 ألف جنيه من خلال العروض الحديثة للفوز بجوائز نقدية.

وأوضح البنك الأهلي، أنه عندما يستخدم العميل البطاقة الائتمانية لشراء السلع عبر نقاط البيع الإلكترونية لدى التجار و/أو مواقع الإنترنت بقيمة إجمالية تبلغ 1000 جنيه شهريًا على الأقل، سوف يحصل على فرصة للفوز بجائزة نقدية من أصل 20 جائزة.

يقدم المصري لعملائه الذين يحملون بطاقات ائتمانية فرصة فريدة للفوز بجوائز نقدية تصل قيمتها إلى 125 ألف جنيه.

تفاصيل أحدث عروض البنك الأهلي المصري 2023

للعميل حامل بطاقة الائتمان فرصة للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125 ألف جم.

وتقسم الجوائز النقدية على شرائح منتجات البطاقات الائتمانية وفقا والتالي:

شروط أحدث عروض البنك الأهلي المصري 2023

تُطبق الحملة الترويجية على مجموعة محددة من منتجات البطاقات، وهي: (فيزا كلاسيك – ماستركارد استاندرد/مصر للطيران)، (ماستركارد تيتانيوم – فيزا جولد)، (فيزا/ماستركارد بلاتينيوم)، (ماستركارد وورلد – فيزا سجنتشر)، (ماستركارد وورلد اليت – فيزا انفينيت)، وبمُعدل إصدار جائزتين لكل بطاقة شهريًا، وبإجمالي 4 جوائز لكل شهر خلال يوليو وأغسطس 2023 (وهي فترة الحملة الترويجية).

كل مبلغ 1000جم من عمليات الشراء الشهرية التي تمت باستخدام البطاقة الائتمانية تعتبر فرصة واحدة للفوز. على سبيل المثال، إذا بلغ إجمالي عمليات الشراء 1900جم، فإنها تمثل فرصة واحدة للفوز، وإذا بلغت 2100جم، فإنها تمثل فرصتين للفوز.

في إطار الحملة الترويجية، يتم منح العميل حق الفوز بالجائزة مرة واحدة فقط، وذلك خلال فترة الحملة بأكملها. بمعنى آخر، إذا فاز العميل في إحدى فئات البطاقات، فلن يكون له الحق في الفوز في السحب في فئة بطاقات مختلفة أو في شهر آخر.

من غير المسموح للعميل بأن ينتقل بحق المبلغ المستحق إلى شخص آخر.

سوف يتم إضافة مبلغ الجائزة إلى حساب العميل الفائز من قبل البنك، أو سيتم إصدار شيك مصرفي للعميل الفائز في حالة عدم امتلاكه حساباً معنا.

في حالة إغلاق بطاقة الائتمان الفائزة، بغض النظر عن السبب، يفقد العميل الفائز حقه فورًا في استلام مبلغ الجائزة أو الطلب عليها.

سيتفاصل ممثل البنك هاتفيًا مع العميل الفائز، وإذا لم يتسن التواصل معه، يسمح للبنك أن يعطي فرصة الفوز لعميل آخر.

سيتم تنفيذ عملية السحب في أغسطس 2023 للزبائن الذين قاموا باستخدام بطاقات الائتمان الخاصة بهم خلال شهر يوليو 2023 وفقًا لتواريخ عمليات الشراء.

سيتم إجراء سحب للعملاء الذين استخدموا بطاقاتهم الائتمانية في شهر أغسطس 2023 وذلك في شهر سبتمبر 2023 بناءً على تاريخ عملية الشراء.

يتم تقليل عدد حركات الاسترداد من إجمالي عمليات الشراء الشهرية عند حساب فرصة الربح للعميل، وتستبعد البطاقات المغلقة خلال فترة الحملة الترويجية من المشاركة في السحب.

إذا كان العميل يحتفظ بأكثر من بطاقة ائتمانية أصلية و/أو إضافية، فسيتم حساب عدد فرص الفوز لكل بطاقة على حده. ويتم معاملة العميل “حامل البطاقة الإضافية” كعميل منفصل عن العميل “حامل البطاقة الأصلية”. وفي حالة فوز العميل “حامل البطاقة الإضافية”، يحق للعميل “حامل البطاقة الأصلية” الحصول على الجائزة إذا تقدم بطلب كتابي إلى البنك يعبر فيه عن رغبته في الحصول على الجائزة.

سيتاح للعميل الغير فائز في سحب شهر أغسطس 2023 فرصة للمشاركة في سحب شهر سبتمبر 2023 إذا قام بتلبية شروط ومحددات الدخول في سحب سبتمبر 2023.

عند حساب عدد فرص الفوز للعميل، لن يتم احتساب أقساط المشتريات التي يقوم بها التجار المتعاقدين مع البنك الأهلي المصري ضمن إجمالي عمليات المشتريات الشهرية.

تشمل الحملة الترويجية بطاقات الائتمان الأصلية وبطاقات الائتمان الإضافية.

تعمل الحملة الإعلانية على جميع العملاء القائمين والمستجدين.

تم تحديد فترة الحملة الترويجية من الأول من يوليو ٢٠٢٣ حتى الحادي والثلاثين من أغسطس ٢٠٢٣ وفقاً لتواريخ عملية الشراء.

عندما يتوفى العميل الفائز، لا يحق لأيٍّ من ورثته أو خلفته الخاصة أن يطالبوا البنك بدفع مبلغ الجائزة.