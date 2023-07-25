هي دي الاخبار ولا بلاش.. تأشيرة للسعودية بـ 11 الف جنيه فقط هذه هي “الشروط + الأوراق”

تأشيرة للسعودية بـ 11 الف جنيه حيث يسرنا أن نُقدِّم للضيوف الكرام فُرصة استثنائية وغير مسبوقة للحصول على تأشيرة عبور إلكترونية تتيح لهم قضاء فترة لا تتجاوز 96 ساعة في أرضنا المعطاءة، ولإضفاء المزيد من السحر على رحلتهم، نُقدِّم لهم هديّة استثنائية منحناها لأولئك الذين يحجزون، وهي إقامة مجانية لمدة يوم واحد خلال فترة الإقامة، هذا العرض المميز مُخصص للزوار الذين يرغبون في أداء العمرة وقضاء وقت ممتع بين المشاعر المقدسة، والاستمتاع بزيارة المواقع السياحية والتاريخية، فضلاً عن الاستمتاع بالأنشطة الرائعة التي تُقدَّم لهم هنا بكل حب وجودة.

الشروط المطلوبة للحصول على التأشيرة

تُفتح أمامك البوابة إلى المملكة بعشرة شروط مُهمة للحاصلين على تأشيرة للسعودية بـ 11 الف جنيه:

– أولاً، فهذه التأشيرة متاحة لجميع الجنسيات المُدرجة في الموقع، لتُتاح للجميع فرصة اكتشاف جمال وتراث المملكة. ثانياً، تعتبر التأشيرة غير صالحة أثناء فترة موسم الحج، لتمكن الحجاج من أداء فريضتهم بيسر وسهولة.

– تُمنح التأشيرة صلاحية للاستخدام خلال 90 يومًا من تاريخ الإصدار، وتُسمح بالإقامة في المملكة لمدة تصل إلى 4 أيام كحد أقصى، وطبعاً قد تختلف هذه المدة بين المسافرين المختلفين، لكن للأسف لا يُسمح بتمديدها أو تمديد زيارة المملكة.

– تُسمح التأشيرة بالدخول لمرة واحدة فقط، وتتطلب أن يتطابق سجل حجز التذكرة مع مدة المرور المسموح بها في التأشيرة الإلكترونية. يُرجى من حاملي تلك التأشيرة التأكد من الحصول على حجز مؤكد لكامل خط السير للوجهة النهائية وعدم إجراء حجوزات متفرقة، لضمان سير رحلتهم بكل يسر وسهولة.

– كما يُشترط أن لا يقل عمر المتقدم للتأشيرة عن 18 عاماً ما لم يكن مسافراً بصحبة مرافق بالغ، وتتحمل المسافر مسؤولية التأكد من صلاحية مستندات السفر والتأشيرة ومدة التوقف والاشتراطات الصحية قبل موعد الإقلاع، كما أنها تلتحمل مسؤولية تعديل الحجز بعد إصدار التأشيرة والتذاكر.

– بالنسبة للضيوف المخولين للحصول على تأشيرة عند الوصول إلى المملكة، يُفضل أن يقوموا بحجز مواصلة للسفر حتى يُمكنهم استكمال رحلتهم بدون أي عقبات، ومن دون تأخير في رحلتهم إلى وجهتهم النهائية.

– وأخيراً، يُرجى من الركاب التأكد من استيفاء جميع متطلبات السفر قبل مغادرة محطتهم الأصلية، حيث لن يتم قبول الراكب في محطة المنشأ إذا لم تكن متطلبات السفر إلى وجهتهم الأخيرة قد استوفيت بشكل كامل. اكتشفوا عالماً من الجمال والثقافة والتاريخ واستمتعوا بزيارة المملكة بأسلوب مُميز وحصري.

اسعار ورسوم التذاكر والاوراق المطلوبة

تفضل بالتعرف على أسعار ورسوم التذكرة والأوراق المطلوبة للحصول على التأشيرة، حيث تتباين تلك الأسعار بناءً على خياراتك الشخصية. لتحصل على تأشيرتك، تأشيرة للسعودية بـ 11 الف جنيه:

يتوجب عليك شراء تذكرة طيران ضمن برنامج “تذكرتك تأشيرة”، حيث يتم تحديد سعر التذكرة حسب الوجهة والدرجة التي تختارها لرحلتك.

تتراوح متوسط تكلفة التذكرة العودة بين 10 آلاف و100 جنيه، وتضاف إليها رسوم قدرها 750 جنيهًا للحصول على التأشيرة.

يُرجى ملاحظة أن هذه القيمة لا تشمل التنقلات الداخلية من المطار إلى السكن أو الحرم، كما لا تشمل تكلفة الإقامة في مكة أو المدينة.

أما بالنسبة للأوراق المطلوبة، فيجب أن تكون جاهزًا لتقديم جواز السفر الخاص بك وصورتين شخصيتين.

نود أن نُوضح لك أيضًا أن تأشيرة للسعودية بـ 11 الف جنيه المُقدمة لا تتطلب باركود العمرة، إذ إنها تُعد تأشيرة عبور “ترانزيت”، مما يُسهِّل عليك عملية الدخول والخروج من المملكة بكل يسر ويُسرع إجراءات العبور.