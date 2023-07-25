وقت الهزار خلص خلاص.. فصل الموظفين نهائيًا + غرامة 200 الف جنيه في حالة ارتكاب هذه الحالات

فصل الموظفين وغرامة 200 الف جنيه، إذا ملأت السطور القادمة بالحالات التي سأذكرها، فإنه يصبح سهلاً جداً وممكناً رفض الموظف، تم الموافقة بشكل نهائي من قِبل مجلس النواب على مشروع قانون العمل الجديد، الذي يهدف في المقام الأول إلى تحسين وتطوير آليات التعامل مع العاملين في القطاع العام، في ظل تطبيق قانون العمل الجديد، يتم التركيز على تحديد حقوق الموظفين والموظفات على حد سواء، إضافةً إلى وضع ضوابط وشروط جديدة تُمكِّن من فصل الموظفين نهائيًا من وظائفهم دون الحصول على أي حقوق أو مستحقات مالية وحتى دفع الغرامات.

فصل الموظفين وغرامة 200 الف جنيه

وفقًا لأحكام قانون العمل الجديد، يتم التنصيص على فصل الموظف عن العمل إذا ثبت أنه قد يكون يتعاطى مواد مخدرة، ويتم تأكيد ذلك من خلال إجراء تحليل دم للتحقق من وجود المواد المخدرة في جسمه، فصل الموظفين وغرامة 200 الف جنيه ولا يقتصر العقوبة على الفصل فقط، بل يترتب عليه دفع غرامة تقدر بمبلغ حوالي 200 ألف جنيه، دون أن يحصل على أي من مستحقاته، وفي حالة تورط أحد زملائه في تغطية المخالفة، يتعرض الزميل أيضًا للعقوبة بدفع غرامة مماثلة، هذه هي بعض البنود المهمة التي يتضمنها قانون العمل الجديد بشأن تعاطي المواد المخدرة والعقوبات المترتبة على ذلك.

تمثل قانون فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات أحد أبرز اللوائح التي أقرت في عام 2021 بعد الموافقة الكاملة من قِبَل البرلمان، وبعد ذلك أصدقه رئيس الجمهورية، ويتمتع بأهمية كبيرة في إنهاء خدمة الموظفين، هذا القانون الفصلي يأتي بغرض ضمان استمرارية أداء العاملين النموذجيين والحفاظ على سمعة المؤسسات.

حالات فصل الموظف تبعًا لقانون العمل الجديد

ترسم القوانين الجديدة في مجال العمل سيناريوهات عدة تؤدي إلى فصل العاملين من وظائفهم بشكل نهائي، وذلك بعد معرفة حالات فصل الموظفين وغرامة 200 الف جنيه، نقدم لكم حالات الفصل نهائيا دون غرامة، سنقوم هنا بتفصيل بعض تلك الحالات:

– في المقام الأول، يُقرر فصل الموظف من العمل في حال فقدانه لجنسيته، كما يُطرد أيضًا إذا لم يتمكن من تلبية شروط المعاملة بالمثل التي تُطبق على مواطني الدول الأخرى.

– بالنسبة للحالة الثانية، يُقرر فصل الموظف تمامًا من وظيفته في حال غيابه عن العمل لمدة أسبوعين متتاليين دون الحصول على إذن مسبق.

– أما الحالة الثالثة، فإن الفصل النهائي يأتي عندما يصبح العامل غير قادر على أداء وظيفته بسبب حالته الصحية، حيث يتم اتخاذ هذا القرار بناءً على توصيات المجلس الطبي.

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