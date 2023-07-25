هتقبض مرتين مع بعض.. القانون يُتيح للمواطن الجمع بين اكثر من معاش في هذه الحالات فقط

حالات الجمع بين اكثر من معاش قد أصدر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لعام 2019، ضوابط تنظم عملية الجمع بينهم أو بين المعاش والدخل الحاصل عن العمل أو المهنة، للأشخاص المستحقين للمعاش في حالة وفاة صاحب المعاش والمؤمن عليه. تتضمن هذه الضوابط الإجراءات والقواعد اللازمة لتنظيم وتحديد حقوق المستفيدين في تلك الحالات، وتهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية الكاملة للمستحقين وتأمين المستقبل المادي لهم.

الجمع بين اكثر من معاش

تثير العديد من الأشخاص اهتماماً بفهم كيفية الجمع بين اكثر من معاش في حالة وفاة أحد الزوجين، حيث يحتاجون إلى معرفة كيفية الحصول على معاش المتوفى، نظراً لأنه عادةً ما يكون من الصعب الحصول على معاش إضافي في حال الحصول على معاش أولى، يُطلق على هذه العملية اسم “الجمع بين المعاشين”، وهي تُسمح به وفق القوانين المنصوص عليها.

عند التقدم بطلب للجمع بين معاشين، يُطلب من المتقدم تقديم مستندات محددة، وتشمل بطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى الأوراق الداعمة التي تُثبت الصلة بصاحب المعاش الآخر المستحق.

حالات الجمع بين المعاش والمرتب

ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على استثناء بعض حكمات حظر الجمع، حيث يُسمح للمستحق الجمع بين اكثر من معاش أو الدخل المحصل من العمل أو المهنة، وذلك وفقًا للضوابط التالية:

– يُسمح للمستحق بجمع المعاشات حتى قيمة الحد الأدنى للمعاش، ويتم استكمال المبلغ الباقي لتلك القيمة.

– يُسمح للمستحق بجمع الدخل والمعاش حتى قيمة الحد الأدنى للمعاش.

– تُسمح للأرملة بجمع معاشها الخاص ومعاش زوجها الراحل بموجب القانون، كما يُسمح لها بجمع معاشها ودخلها من العمل أو المهنة بدون قيود.

– يُسمح للأرمل بجمع معاشه الخاص ومعاش زوجته الراحلة بموجب القانون، كما يُسمح له بجمع معاشه ودخله من العمل أو المهنة بدون قيود.

– يُسمح للأولاد بجمع المعاشين المستحقين لوالديهم بدون حدود.

– يُسمح للمستحق بجمع المعاشات المستحقة له من شخص واحد بدون قيود.

هذه هي بعض القواعد التي تحكم عملية الجمع بين المعاشات والدخل وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.