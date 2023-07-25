“الآن .. رابط فعال 💯” نتائج التاسع سوريا برقم الاكتتاب دورة 2023 || استخراج نتائج الصف التاسع في سوريا بالاسم

ينتظر الكثير من الطلاب وأولياء الأمور الإعلان بشكل رسمي عن ظهور نتائج الصف التاسع في سوريا، حيث أعلنت وزارة التربية السورية عن اقتراب موعد اعتماد النتائج لانتهاء عملية رصدها في الشهادات الخاصة بالطلاب، حيث بمجرد اعتماد تلك النتائج عبر المنصة يمكن وبكل سهولة الاستعلام عنها باستخدام رقم الاكتتاب، مما يجنب أولياء الأمور الحاجة إلى زيارة المراكز أو أحد المراكز التعليمية كالإدارات من أجل الوصول إلى النتائج.

نتائج التاسع سوريا برقم الاكتتاب

لقد وصل عدد الطلاب الذين خضعوا لامتحانات الصف التاسع في سوريا إلى حوالي 283.704 طالب وطالبة سورية، ولقد تم الإعلان عن اقتراب موعد الانتهاء من تصحيح كراسات الإجابة الخاصة بكل ذلك العدد بجميع مدن ومحافظات سوريا، حيث بعد أن يتم اعتماد الدرجات في الشهادات للطلاب يمكن وبسهولة الاستعلام عن تلك النتائج باستخدام رقم الاكتتاب.

نتائج الصف التاسع 2023 وزارة التربية

يمكن القيام بالاستعلام عن نتائج الصف التاسع 2023 في سوريا عبر موقع وزارة التربية السورية من خلال القيام بمجموعة من الخطوات والتي تتمثل في النقاط التالية:

الخطوة الأولى: عليك التوجه إلى موقع وزارة التربية السورية من خلال البحث عنه عبر محرك الإنترنت.

الخطوة الثانية: وبعدها قم بمراجعة الخدمات التعليمية واختار منها “نتائج التاسع سوريا 2023” وانتظر حتى يتم تحميل الصفحة.

الخطوة الثالثة: وبعدها عليك كتابة بيانات الطالب أو الطالبة والتي تشمل (الاسم – رقم الاكتتاب – اسم المحافظة – اسم المدرسة).

الخطوة الأربعة: وبعد مراجعة جميع البيانات قم بالضغط على زر “استعلام” وسيتم ظهور النتيجة شاملة درجة كل مادة دراسية والمجموع الكلي للطالب أو الطالبة.

من الجدير بالذكر أن نتائج الامتحانات لا يمكن الاستعلام عنها إلا من قبل الطالب أو ولي الأمر من خلال إدخال البيانات.