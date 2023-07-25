natija.moel.ly رابط نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا 2023 برقم الجلوس والقيد عبر الموقع الرسمي لمنظومة الإمتحانات الليبية

رابط موقع نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا 2023 برقم الجلوس بالاسم، يواصل الآلاف من الطلاب والطالبات في مرحلة الشهادة الثانوية في ليبيا البحث عن الرابط الراسمي للنتيجة التي من المقرر إعلانها اليوم الثلاثاء الموافق 25 يوليو 2023 وفقًا للبيان المنشور علي صفحة وزارة التربية والتعليم في ليبيا، وخلال هذه المقالة نستعرض معكم خطوات الدخول علي natija.moel.ly رابط نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا 2023 برقم الجلوس ورقم القيد عبر الموقع الرسمي لمنظومة الإمتحانات الليبية.

نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا 2023

نشرت الصفحة الرسيمة لوزارة التربية والتعليم في ليبيا، بيانا حول موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2023 في ليبيا الدور الأول من خلال موقع منظومة الامتحانات الوزارية التابع للمركز الوطني للامتحانات في وزارة التعليم الليبية، قائلة إنه من المقرر إعلان نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا اليوم الثلاثاء، وذلك بعد الإنتهاء من أعمال التدقيق والمراجعة في الكنترولات والإنتهاء أيضا من أعمال الرصد وتجميع الدرجات.

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وقالت وزارة التربية والتعليم في ليبيا، إنه سيتم تحديد الرابط الإلكتروني للطلاب من الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا 2023 الدور الأول باستخدام رقم الجلوس والقيد، من خلال الرابط التالي الذي يتبع لموقع منظومة الامتحانات في ليبيا والتابع لوزارة التربية والتعليم الليبية: “http://www.imtihanat.com/” والذي سيتم تفعيله رسميًا فور إعتماد النتيجة وإعلانها خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد بمقر المركز الوطني للأمتحانات التابع للوزارة اليوم بحضور معالي وزير التربية والتعليم وقيادات التعليم في الجمهورية الليبية.

موعد اعلان نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا للعام الدراسي 2022-2023، حيث سيتم اعتماد وإعلان النتائج يوم الثلاثاء الموافق 25 يوليو 2023م.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن وزير التربية والتعليم، الدكتور موسى المقريف، سيعلن نتيجة الشهادة الثانوية العامة في ليبيا للدور الأول في مقر المركز الوطني للامتحانات في تمام الساعة الواحدة ظهرًا من نفس اليوم، وستكون مراسم الاعتماد والإعلان في مقر المركز العام للتدريب وتطوير التعليم.

رابط نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا 2023

يمكن للطلاب الليبيين الاستعلام عن نتائج الشهادة الثانوية العامة في ليبيا عبر موقع منظومة الامتحانات التابع لوزارة التربية والتعليم الليبية، باتباع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى موقع منظومة الامتحانات في ليبيا.

2- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في حقل “رقم الجلوس”.

3- إدخال رقم القيد الخاص بالطالب في حقل “رقم القيد”.

4- النقر على زر “بحث” أو “استعلام” لعرض نتيجة الطالب.

5- سيظهر للطالب النتيجة الخاصة بالشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي المعني.