رابط نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2023 وموعد إعلانها

د نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2023، من أهم الكلمات التي يبحث عنها الكثير من الطلاب والطالبات وكذلك أولياء الأمور، خاصة مع اقتراب موعد إعلان النتيجة من قبل الوزارة، إضافة إلى أنها تحدد المرحلة الدراسية القادمة بالنسبة للطالب وهي المرحلة الجامعية، التي تعد من أواخر المراحل التعليمية، لهذا فإن الثانوية تمثل أهمية كُبرى بالنسبة لمن تقدموا إليها، لهذا سنوضح لكم موعد ظهورها وكيفية الحصول عليها بكل سهولة، لكي يتعرف عليها الجميع.

موعد نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا 2023

أكدت وزارة التربية والتعليم الليبية، أن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2023 يوافق اليوم الثلاثاء الموافق 25 يوليو 2023، وذلك في القسمي العلمي والأدبي والديني للعام الدراسي الجاري، ويكون ذلك خلال مؤتمر صحفي سيتم الإعلان عنها وسط حضور مجموعة من المعلمين والمعلمات داخل الوزارة، إضافة إلى إعلان أسماء الأوائل الذين حصلوا على أعلى الدرجات في هذه المرحلة.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2023

أتاحت وزارة التربية والتعليم الليبية، إمكانية الحصول على نتيجة الثانوية العامة ليبيا للعام الدراسي الجاري 2023، وذلك بعد أن يتم ظهورها اليوم الثلاثاء الموافق 25 يوليو 2023، وفقًا للنحو التالي:-