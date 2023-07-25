تردد القنوات
تردد قناة هي 2023 Heya الجديد على النايل سات قناة المرأة المصرية والعربية
تردد قناة هي 2023 Heya الجديد على النايل سات قناة المرأة المصرية والعربية
أصبحت قناة هي 2023 Heya من أهم القنوات المصرية التي تهتم بها المرأة اهتماما بالغًا، نظرًا لإذاعتها إلى العديد من البرامج المميزة التي تتحدث المرأة وأهم اهتماماتها اليومية، فضلاً عن مشكلاتها وقضاياها التي تمر بها في حياتها اليومية، لذلك فإن الكثير من السيدات والأشخاص يبحثون بشكل مستمر عن أخر تحديث لتردد قناة Heya حتى يتمكنوا من معرفة أخر الأخبار الحصرية، كما أنها تنقل برامج التجميل الخاصة بمظهر المرأة سواء البشرة أو الشعر وغير ذلك، لهذا سنوضح لكم في السطور التالية ترددها الجديد لكي يتعرف عليها الجميع.
تردد قناة هي 2023 Heya
حتى تتمكن من القيام باستقبال تردد قناة هي 2023 Heya المصرية، يجب عليك اتباع التالي:-
- التردد هو 10815.
- بينما القمر الصناعي: النايل سات.
- في حين أن معدل الترميز: 27500.
- تصحيح الخطأ: 6/5.
- الاستقطاب: أفقي.
طريقة ضبط تردد قناة هي 2023 Heya على الريسيفر
هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام باستقبال تردد قناة هي 2023 Heya على جهاز الريسيفر، يجب عليك اتباع الأتي:-
- في البداية لابد بأن تقوم بفتح جهاز الريسيفر باستخدام الريموت الك ترول.
- التوجه مباشرة إلى الإعدادات الخاصة بجهاز الريسيفر.
- ثم يتم على الفور الضغط على زر “التثبيت اليدوي”.
- كتابة التردد الخاص بالقناة الذي تم توضيحه مسبقًا.
- ضبط جميع البيانات الخاصة بالقناة على الريسيفر.
- النقر على علامة صح أمام قمر نايل سات.
- ثم يتم في النهاية الضغط على زر “تنزيل”.
- ليتم في النهاية استقبال قائمة بجميع القنوات الخاصة بالتردد الذي تم إدخالها والذي يمكن اختيار ما هو مناسب منها.