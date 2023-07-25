زيادة 300 جنيه للدرجة الرابعة.. الحكومة تزف خبر سار لأصحاب المعاشات والموظفين بشأن الزيادات

أعلنت الحكومة المصرية عن عدة قرارات هامة في الفترة الأخيرة، ومن أهمها زيادة المعاشات والرواتب لجميع المواطنين العاملين في الدولة، حيث إن هذه القرارات تم اتخاذها في أول شهر أبريل الماضي 2023، ليبدأ التطبيق في صرفها على الفور، لكن مع بداية السنة المالية الجديدة التي وافقت شهر يوليو 2023، بدأ يتساءلون عن وجود زيادات جديدة في مرتباتهم أو معاشاتهم، وهو ما نوضحه لكم في السطور التالية، حتى يتعرف عليه الجميع.

زيادة المعاشات لشهر أغسطس

ينتظر الكثير من المواطنين المشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية، موعد صرف المعاشات الذي تأتي بزيادة جديدة تصل إلى نحو 15% من الراتب الأساسي لكل مستفيد، حيث إن هذه المكافأة تم تطبيقها في 31 مارس 2023، وذلك بزيادة وصلت إلى نحو 125 جنيهًا شهريًا وتزيد مع زيادة قيمة المعاش الذي يحصل عليه المواطن، فضلاً عن أنها تُعد العلاوة الأساسية للعامل وتضم إليه بعد بداية شهر أبريل الماضي.

علاوة دورية وأخرى استثنائية لجميع العاملين في الدولة

وضمن القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا، هي العلاوة الدورية والاستثنائية التي بلغت نسبتها إلى 8% من قيمة الراتب الوظيفي، وبدأ تطبيقها بالفعل يوم 31 مارس 2023، فضلاً عن أن القيمة المنوط بها وصلت إلى 300 جنيهًا للدرجة المالية الرابعة، بينما بلغت نحو 400 جنيه شهريًا للدرجة الثالثة، إضافة إلى وصولها لنحو 500 جنيهًا لدرجة مدير عام فما فوقها أو ما يُعادل كل منها، كما أن حافز التكميلي بلغ الحد الأدنى له إلى 1000 جنيهًا شهريًا.