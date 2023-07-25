ظهرت الان natija.moel.ly رابط نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا 2023 عبر موقع منظومة الإمتحانات برقم الجلوس والقيد

تستعد وزارة التربية والتعليم في ليبيا، خلال الساعات القادمة لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا الدور الأول 2023 عبر موقع منظومة الإمتحانات في ليبيا برقم الجلوس وذلك الإنتهاء الرسمي من أعمال التدقيق التي تمت خلال الأيام الماضية في كافة الكنترولات علي مستوي الجمهورية الليبية وخلال هذه المقالة نوضح معكم أبنائنا الطلاب في جميع المحافظات الليبية خطوات الدخول علي natija.moel.ly رابط نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا 2023 عبر موقع منظومة الإمتحانات برقم الجلوس والقيد.

natija.moel.ly رابط نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا 2023

في بيان رسمي له، أكد وزير التربية والتعليم في ليبيا، موسى المقريف، بالتعاون مع مدير المركز الوطني للامتحانات، أحمد مسعود، أنه سيتمكن الطلاب بسهولة من الوصول إلى نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا الدور الأول 2023 فور اعتمادها، من خلال استخدام رقم الجلوس الخاص بهم على موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني.

وأكد المسؤولان على أهمية العمل بجدية على إنهاء عمليات التصحيح والإعلان عن النتائج في أسرع وقت ممكن.

موقع منظومة الإمتحانات نتائج الثانوية في ليبيا

أصدرت وزارة التربية والتعليم في ليبيا بيانًا عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، حددت فيه موعد إعلان نتيجة الشهادة الثانوية العامة في ليبيا للعام الدراسي الحالي 2023. حيث أعلنت أن مراسم اعتماد وإعلان النتائج للأقسام العلمية والأدبية والدينية ستقام يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 يوليو 2023.

نتيجة الشهادة الثانوية العامة ليبيا 2023

يذكر أن الوزارة ستعلن نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا الدور الأول 2023 عبر موقعها الرسمي فور الانتهاء من إعلان تفاصيل النتيجة خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد ظهر اليوم في مقر المركز الوطني للامتحانات في ليبيا، بحضور وزير التربية والتعليم، وسيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة في ليبيا لطلاب الأقسام العلمية والأدبية في هذا المؤتمر.

رابط نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا 2023

يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الثانوية العامة في ليبيا 2023 باستخدام رقم الجلوس أو القيد عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي .

. اختيار خيار “النتائج الامتحانية” من القائمة الرئيسية.

اختيار السنة الدراسية والاختصاص الدراسي المطلوب.

إدخال رقم الجلوس أو القيد في المكان المخصص لذلك.

اختيار المحافظة التي تم الدراسة فيها.

الضغط على زر “بحث” للحصول على نتيجة الامتحان.

وفي حالة عدم تمكن الطالب من الوصول إلى نتيجته، يمكنه التواصل مع المركز الوطني للامتحانات في ليبيا للحصول على المساعدة اللازمة.