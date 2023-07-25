هنا|رابط موقع منظومة نتيجة الشهادة الثانوية 2023 في ليبيا الدور الاول

رابط موقع منظومة نتيجة الشهادة الثانوية 2023 في ليبيا الدور الاول يشهد بحثا واسعا على مواقع الإنترنت، إذ يسعى آلاف الطلاب والآباء للحصول عليه لمعرفة نتيجة الثانوية العامة الليبية للعام الدراسي الحالي التي سيعتمدها وزير التربية والتعليم اليوم بين لحظة وأخرى وفقا لما جاء في بيان وزارة التربية والتعليم الليبية، وينشر موقع البديل رابط نتيجة شهادة إتمام المرحلة الثانوية في ليبيا الآن مع خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة وكافة المعلومات التي تهم الطلاب عن النتيجة، فتابعونا.

رابط موقع منظومة نتيجة الشهادة الثانوية 2023

يترقب الجميع موعد المؤتمر الصحفي الذي سيعقده وزير التربية والتعليم في ليبيا في مقر المركز العام للتدريب وتطوير التعليم، لإعلان أسماء أوائل الثانوية العامة الليبية وكذلك نتيجة شهادة إتمام المرحلة الثانوية بجميع أقسامها وفروعها العلمي والأدبي والديني للعام الدراسي الحالي 2023.

ووفرت وزارة التربية والتعليم للطلاب رابط نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2023 من خلال موقع زارة التعليم من “هنا” .

خطوات استخراج نتيجة الثانوية العامة في ليبيا 2023

يمكن معرفة النتيجة بالدرجات عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع وزارة التعليم الليبية والضغط على الرابط من “هنا“.

النقر على أيقونة عرض النتائج.

كتابة رقم جلوس الطالب.

تسجيل رقم القيد الخاص بالطالب .

الضغط على عرض النتيجة .

انتظار تحميل نتيجة الطالب.

يمكن للطلاب طباعة النتيجة او حفظها.

مراسم إعلان نتيجة الثانوية العامة الليبية 2023

من المقرر أن تنقل وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان نتيجة ثانوية عامة ليبيا على الهواء مباشرة . ومن جانبه، كان أشار وزير التعليم الليبي إلى أن نسبة النجاح هذا العام أعلى من الأعوام السابقة. وبدوره يقدم موقع البديل كافة التفاصيل عن النتيجة أولا بأول و رابط موقع منظومة نتيجة الشهادة الثانوية 2023 فكونوا معنا.