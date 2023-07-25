الآن|نتائج الشهادة الثانوية ليبيا 2023.. رابط أسماء أوائل الثانوية الليبية

ننشر نتائج الشهادة الثانوية ليبيا 2023 من خلال رابط نتيجة الثانوية العامة الليبية 2023 الدور الأول وأسماء أوائل الثانوية العامة في ليبيا في جميع التخصصات على مستوى الجمهورية الليبية، التي سيعلنها وزير التربية والتعليم رسميا خلال دقائق في المؤتمر الصحفي الكبير الذي ستعقده الوزارة في مقر المركز العام للتدريب وتطوير التعليم، ويمكن لجميع الطلاب الحصول على النتائج بالدرجات من خلال اتباع الخطوات التي يوضحها موقع البديل في السطور التالية.

نتائج الشهادة الثانوية ليبيا 2023

نتابع الآن مراسم إعلان نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2023 الدور الاول برقم الجلوس من رابط موقع وزارة التربية والتعليم الليبية برقم القيد، و موقع منظومة الشهادة الثانوية في ليبيا التابع لـ المركز الوطني للامتحانات .

وكانت وزارة التعليم الليبية أوضحت أنه سيجري اليوم الثلاثاء 25 يوليو، إعلان نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا 2023 الدور الاول ثم يتم تحميل النتائج على موقع وزارة التربية والتعليم في منظومة الامتحانات الوزارية https://nec.gov.ly/finalresults.

رابط نتيجة الثانوية العامة في ليبيا

يستطيع كل طالب معرفة نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2023 من خلال الذهاب إلى رابط موقع زارة التعليم من “هنا” وتحميل الدرجات عبر اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع وزارة التعليم الليبية .

الضغط على الرابط من “هنا“.

الانتقال إلى صفحة عرض النتائج.

إدخال رقم جلوس الطالب.

كتابة رقم القيد الخاص بالطالب .

النقر على عرض النتيجة .

انتظار تحميل النتيجة الخاصة بالطالب.

بالإمكان طباعة النتيجة بالدرجات أو حفظها.

مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة الليبية 2023

سيقوم وزير التربية والتعليم الليبي بإعلان أسماء الأوائل وكافة المعلومات الهامة عن نتيجة شهادة إتمام المرحلة الثانوية في ليبيا للعام 2022- 2023 لأقسام العلمي والأدبي والديني. وينتظر نتيجة الثانوية العامة نحو 123 ألفا و491 طالبا طالبة أدوا الامتحانات في ربوع ليبيابينما انتهى1798 تلميذا وطالبا من أداء الامتحانات بالخارج.