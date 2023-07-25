اضبط تردد قناة SSC الرياضية السعودية الناقلة لمباراة النصر وباريس سان جيرمان بدون تشفير

يبحث الكثيرون من محبي كرة القدم عن تردد قناة الرياضية السعودية SSC Sports الناقلة لمباراة الودية بين فريقي النصر السعودي وباريس سان جيرمان الفرنسي، وتُعد قنوات SSC Sports من أشهر القنوات الرياضية في الشرق الأوسط، وتبث مباريات العديد من الدوريات العالمية والبطولات الرياضية المهمة، ولمشاهدة المباراة المذكورة، يجب ضبط تردد قناة SSC Sports على جميع الأقمار الصناعية المفتوحة مجاناً.

تردد قناة الرياضية السعودية SSC Sports

وإليكم تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان والنصر السعودي الودية التي تُقام اليوم الثلاثاء، ولضبط تردد قناة SSC على عرب سات كالتالي:

تردد القناة: 12418.

معامل استقطاب القناة: أفقي.

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة SSC على نايل سات

تردد القناة: 12523.

معامل استقطاب القناة: أفقي.

معدل ترميز القناة: 27500

عامل تصحيح الخطأ: 5/6 .

موعد مباراة باريس سان جيرمان والنصر السعودي

سيستضيف ملعب “يانمار فيلد ناجي” المباراة المنتظرة بين فريقي باريس سان جيرمان والنصر السعودي، وذلك في يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 يوليو الجاري، حيث ستنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة والثلث مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والثانية والثلث مساءً بتوقيت الإمارات، والحادية عشر صباحًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

ويعد ملعب “يانمار فيلد ناجي” أحد أشهر الملاعب في المملكة العربية السعودية، ويتسع لأكثر من 60 ألف متفرج، ومن المتوقع أن يشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا لمتابعة المباراة المثيرة بين الفريقين.