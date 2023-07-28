مفاجأة الشرقية للدخان للمواطنين في أسعار السجائر 2023 في مصر..شوف هتوصل بكام وفـ زيادة ولا ايه!

أوضح الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية لدخان هاني أمان بأنه تواصل الشركة جهوداً كبيراً لمحاولة ضبط أسعار السجائر 2023 في مصر بعد رفعها بصورة كبيرة في السوق السوداء والتي وصلت إلى 100% من سعر المنتج، مشيراً بأن ستكون الأسعار مستقرة إلى حد كبير خلال أسبوعين أو ثلاثة.

أسعار السجائر 2023 في مصر

أكد الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني بأن القرارات الجديد التي وضعتها الشركة ستلعب دوراً كبيراً في ضبط أسعار السوق وعدم ارتفاعها مرة أخرى، بجانب الحد من أسعار السوق السوداء التي ارتفعت بشكل غير مبرر لهذه الأسعار.

وأضاف أمان بأنه قد وصل سعر علبة السجائر بوكس الشعبية إلى 50 جنيهاً في السوق السوداء، بالرغم من أن سعرها في الشركة يصل إلى 24 جنيهاً وهو السعر النهائي للبيع للمستهلك بعد زيادة شهر مارس.

أسعار السجائر في مصر

وأكد أمان بأن التزمت الشركة المتعهدين ببيع أسعار السجائر 2023 في مصر في السوق المحلي بسعر الشركة، والأسعار مثبتة في فواتير إلكترونية رسمية وبالتالي لن يكون رفع في أي أسعار لأن المتعهدين ملتزمين بتقديم فواتير إلكترونية للشركة بعد عودتهم.

ومن الجدير بالذكر أن ارتفعت أسعار السجائر بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الماضية، كما إنها لم تعد موجودة في السوق بعد رفع أسعارها من قبل السوق السوداء، مما شكلت أزمة كبيرة في وجودها في السوق بأنواعها المختلفة.

سعر سجائر ميريت ومارلورو

أعلنت شركة فيليب موريس بأن هناك زيادة في أسعار منتجاتها من السجائر والتي تتراوح قيمة الزيادة ما بين 3 و5 جنيهات في العبوة الواحدة، وتشتمل أصناف السجائر التي ستكون فيها زيادة في “ميريت ومارلبورو وإل آند إم”.

سعر السجائر 2023

تتفاوت أسعار السجائر في السوق عن السعر الأصلي في الشركة بزيادة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة:-