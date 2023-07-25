رابط حجز تذاكر فيلم Barbie ومواعيد عرضة في السينمات مصر والسعودية

حاز الفيلم على اعجاب الكثير حيث انه من اخراج جريتا جيروج ويبحث الكثير عن كيفية حجز التذاكر ومن المتوقع ان يتم عرضه خلال صيف 2023، حيث انه تم احتفال جوجل به كما انه عندما نقوم بالبحث عنه سيملوه الشاشة اللون الوردي الجذاب ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط حجز تذاكر فيلم Barbie.

حجز تذاكر فيلم Barbie

يتم بداية عرض فيلم باربي Barbie الأسبوع حيث انه يعرض في فرنسا في يوم 19 يوليو، والمجر 20 يوليو، اما عن موعد عرضه في الولايات المتحدة وبريطانيا يوم 21 يوليو الجاري، ويجسد الفيلم احداث كوميدية حول عالم الدمية الشهيرة باربي وحبيبها الدمي كين.

رابط حجز التذاكر في السينمات السعودية من خلال الرابط التالي هُنا .

رابط حجز التذاكر في السينمات المصرية من خلال الرابط التالي هُنا .

مواعيد عرض فيلم باربي في سينمات مصر

يعرض فيلم باربي في سينمات مصر في الشهر القادم وبالتحديد في 31 اغسطس القادم ولكن في باقي الدول يعرض في ميعادة بشهر يوليو الجاري 21 .

أبطال فيلم باربي Barbie

اشتراك عدد من النجوم والتي من بينهم الاتي.

الممثلة الأمريكية الشهيرة مارجو روبي، والتي تجسد دور الدمية Barbie.

والممثلة الكوميدية أمريكا فيريرا.

سيمو ليو.

وكيت ماكينون.

ألكسندرا شيب.

وإيما ماكي.

كينجسلي بن أدير.

وإيسا راي.

مايكل سيرا.

تذكره فيلم باربي

من المتوقع ان يتم تحقيق اعلي إيرادات في أول يوم عرض له في صالات السينما، وذلك بسبب زيادة الحجز المسبق للفيلم، كما انه تم الاعلان عن بيع 20 ألف تذكرة بمجرد فتح باب الحجز علي فيلم باربي Barbie في صالات السينما في أمريكا كما انه قد تم التصريح من شركة الإنتاج السينمائي الشهيرة وارنر برذرز الأزياء الممثلة الشهيرة مارجو روبي، خلال فيلم Barbie فسيتم ظهور مارجو روبى بملابس السباحة المخططة بالأبيض والأسود، مما يعمل على اثارت اعجاب الكثير ويتم إلقاء إحدى الدمى الصغيرة في الهواء وتبدأ في الدوران.