التعليم السعودي يحدد موعد العام الدراسي الجديد بالسعودية | التقويم الدراسي 1445 للطلاب في المملكة

صرحت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن بداية العام الجديد فقد بحث الكثير عن موعد بدايته فقامت الوزارة باعتماد اعتمدت الجدول الزمني ووضحت به التقويم الدراسي الجديد والذي يضم 3 فصول ومن خلال مقالنا سنتعرف على موعد العام الدراسي الجديد بالسعودية.

موعد العام الدراسي الجديد بالسعودية

قثد اعلنت الوزارة عن بعض من القواعد التي سيتم العمل بها خلال العام الجديد ووافق المجلس على سياسة تنمية الطفولة المبكرة ويشتمل هذا العام على 3 فصول دراسية، مكونه من 38 أسبوعاً دراسياً ما يصل إلى 180 يوماً دراسياً، و60 يوماً من الإجازات خلال العام الدراسي وعدد 68 يوماً الإجازة الصيفية كاملة.

ما هو موعد بداية ونهاية الثلاثة فصول بالسعودية

أوضحت الوزارة السعودية انه سيتم بدء العام الجديد 1445 في يوم الأحد 4 / 2 / 1445هجرية والذي يوافق 20 / 8 / 2023 ميلادية، ويتم الانتهاء من الفصل الاول الدراسي يوم الخميس 2 / 5 / 1445 هجرية، والذي يوافق 16 / 11 / 2023 ميلادية.

اما عن موعد الفصل الدراسي الثاني يبدء في يوم الأحد 12 / 5 / 1445 هـ، الموافق 26 / 11 / 2023 م، ويتم انتهائه في يوم الخميس 12 / 8 / 1445 هـ، الموافق 22 / 2 / 2024 م.

كما ان ميعاد بداية الفصل الدراسي الثالث وهو الفصل الأخير يوم الأحد 22 / 8 / 1445 هـ والذي يوافق 3 / 3 / 2024 م، ويتم انتهائه في يوم الاثنين 4 / 12 / 1445 هـ، الموافق 10 / 6 / 2024 م.

ما هو ميعاد عودة المعلمين والإداريين 1445

تم الاعلان عن بداية عودتهم في يوم 26 من شهر محرم 1445 كما ان المدرسة تلعب دورًا هامًا في العمل على زيادة قدرات الطالب وتنمية المهارات وتعمل المملكة على القيام بالفعاليات والأنشطة خلال الاجازة طوال الدراسة ويعزز مستوى الطالب التعليمي.