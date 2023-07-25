تنتظر عائلات ليبية بفارغ الصبر نتيجة شهادة الثانوية العامة في ليبيا 2023، حيث أن وزارة التربية والتعليم الليبية أعلنت عن موعد صدور نتائج الدور الأول من امتحانات شهادة الثانوية العامة لكافة التخصصات العلمية والأدبية، أعلن المكتب الإعلامي للوزارة، وقد أعلنت أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023 للإعلان عن نتائج امتحانات المرحلة الثانوية.

نتيجة الثانوية في ليبيا 2023

تشمل نتيجة شهادة التعليم الثانوي في ليبيا 2023 الأجزاء الثلاثة: العلمية والأدبية والدينية، وسوف تكون النتائج متاحة للطلبة والطالبات داخل وخارج دولة ليبيا، وكان عدد الطلاب الذين تقدموا للاداء الامتحانات في 848 لجنة 123،491 طالب وطالبة، أما الطلاب خارج ليبيا فقد تقدموا للامتحان في 64 مدرسة في 34 دولة مختلفة وصلوا إلى 1798 طالب وطالبة.

موعد إعلان نتيجة الثانوية الليبية 2023؟

قد قررت وزارة التربية والتعليم الليبية الإعلان رسميا عن نتيجة شهادة الثانوية العامة في ليبيا لعام 2023 الدور الأول اليوم الثلاثاء 25 يوليو، في المؤتمر الصحفي الذي سيعقد الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت ليبيا، حيث دعن كافة وسائل الإعلام لحضور المؤتمر للإعلان عن نسبة النجاح لهذا العام 2023، كما سيتم الإعلان رسميا عن أسماء أوائل الطلبة في شهادة الثانوية العامة للطلبة المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية المكونة من 123491 طالبا وطالبة في كافة المحافظات الليبية.

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا 2023

وفي نهاية المؤتمر يمكنكم الاستعلام عن نتائج امتحانات الثانوية العامة في ليبيا لعام 2023، يمكن القيام بذلك عن طريق زيارة موقع نتائج الامتحانات الليبي التابع لوزارة التربية والتعليم، حيث يمكن أن يصل فيه طلاب المرحلة الثانوية إلى النتائج باتباع الخطوات التالية في جميع الفروع العلمية والأدبية والدينية:-

أولا اذهب إلى موقع منظومة نتائج امتحانات ليبيا وقم بتسجيل الدخول.

أدخل رقم جلوس الطالب ورقم القيد.

انقر فوق عرض درجات الطالب.

ستظهر أمامك النتيجة بعد انتهاء المؤتمر واعتماد النتيجة رسميا مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح.