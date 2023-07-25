نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية 2023 في جميع المحافظات … ملاحق 3 اعدادي بالاسم ورقم الجلوس

يبحث طلبة وطالبات الذي تم دخولهم امتحانات الدور الثاني موعد نتيجة ملاحق الشهادة الاعدادية فقد تم الاعلان عن اقتراب الاعلان عنها خلال الساعات القليلة المقبلة، ووصل عدد الراسبين 38000 طالب وطالبة واعلنت الوزارة عن جدول الامتحانات للدور الثاني ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية.

نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية 2023

اعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد ظهور نتيجة ملاحق الشهادة الاعدادية، حيث انها ستظهر بعد ان يتم اعتمادها من قبل المحافظين في كل محافظة وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم أن النتائج الخاصة بالدور الثاني في الشهادة الإعدادية من المتوقع ان تظهر بشكل رسمي يوم 21 يوليو وفقا لاخر ما تم اعلانه من الوزارة وسوف يتم الإعلان عن النسب النهائية للناجحين على موقع الوزارة بكل محافظة.

نتيجة ملاحق 3 اعدادي بالاسم ورقم الجلوس

وفقا لزيادة البحث من قبل الراسبين بعد ان تم دخولهم لامتحانات الدور الثاني وتم اعلان نتائج ملاحق الشهادة الإعدادية 2023 من خلال الدخول على بوابة التعليم الاساسي للمحافظات بغرض تسهيل الحصول عليها دون ان يتم الذهاب للمدارس بسبب التعرض لمواجهة حرارة شديدة و توفير الوقت والمجهود، ويمكن الاستعلام من قبل الطلاب عن النتائج من خلال القيام بالاتي.