رابط تقديم اعترض الثانوية العامة ليبيا nec.gov.ly موقع منظومة الامتحانات الليبية

صرحت وزارة التربية والتعليم الليبية ببيان رسمي والذي ينص على انه سيتم اعلان نتائج شهادة الثانوية العامة الليبية 2023، اليوم بعد ان يتم مؤتمر صحفي يحضره مختلف وسائل الإعلام، وانه سيتم اعتماد النتائج ولكي يتم الاستعلام عنها من خلال موقع منظومة الامتحانات ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط استخراج نتائج الشهادة الثانوية العامة ليبيا.

رابط تقديم اعترض الثانوية العامة ليبيا

تم القيام بعقد مؤتمر يحضره وزير التعليم ورئيس اللجنة العليا للإشراف على امتحانات وانه سيتم الاعلان عن النتائج فور الانتهاء من المؤتمر وسيعلن به نتائج الامتحانات واسماء الاوائل وسيتم تفعيل الرابط الإلكتروني ويتم الدخول عليه وسيتم كتابة رقم القيد والجلوس للطالب والنقر على زر بحث عن النتيجة وستظهر النتائج على الفور ولابد من التاكد من ان البيانات صحيحة حتى تضمن الحصول على الحقوق.

نتيجة الشهادة الثانوية الليبية 2023

يبحث عدد كبير للتعرف على النتائج فقد قام موقع المنظومة بعرض نتائج الشهادة الإعدادية منذ ان تم الانتهاء من الامتحانات بدات الوزارة في تصحيح أوراق الإجابات و العد والفرز ثم الماسح الضوئي وبعدها يتم جمع الدرجات ويضاف لها أعمال السنة وستكون جاهرز للعرض بعد ان يتم اعتمادها من الوزير وان الوزارة تعمل على التشديد في اعمال التصحيح لضما الدقة فقد اوضحت الوزارة ان كل من يخالف القانون واللوائح يحاسب بعقوبة فقد تم إحالة عدد من المراقبين في امتحانات شهادة الثانوية العامة 2023 للتحقيق بسبب انهم قاموا بالمخالفات الصادرة خلال الامتحانات ولضمان الدقة في سير الامتحانات وعدم المخالفة.