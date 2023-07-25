عاجل..نتيجة الثانوية الازهرية 2023 الدور الاول برقم الجلوس على بوابة الأزهر الإلكترونية www.azhar.eg

اقترب موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 طبقاً لما أعلنه الأزهر الشريف، لذا يبحث طلاب الثانوية الأزهرية عن رابط وخطوات الحصول علي نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 عقب الإعلان عنها.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

وأشار الأزهر الشريف، إلى أنه عقب الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 للطلاب المقيدين بالشعبة الأدبية أو العلمية، يجب زيارة بوابة الأزهر الشريف للاستعلام والحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 فور اعتمادها رسميًا والإعلان عنها، ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية من خلال هذا الرابط: رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.

خطوات الحصول علي نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

– زيارة بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية من خلال الضغط هنــا.

– اختيار خدمات الأزهر الشريف.

– اختيار نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.

– كتابة رقم جلوس الخاص بالطالب.

– الضغط على كلمة بحث.

– تظهر نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.

أوائل الثانوية الأزهرية 2023

وقد أعلن الأزهر الشريف انتهاء كنترولات الثانوية الأزهرية من تصحيح أوراق امتحانات الثانوية الأزهرية 2023، وتبدأ أعضاء اللجنة برصد درجات الطلاب لمقارنتها ومعرفة الطلاب الحاصلين علي درجات عالية، لإحصاء عددهم وإعداد كشف بأسماء هؤلاء الطلاب وبدء ترتيبهم لإعلان إعلان أوائل الثانوية الأزهرية 2023.

موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 خلال الساعات القليلة القادمة، ويتم اعلان أوائل الثانوية الأزهرية 2023 ثم بعد ذلك نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 للطلاب المقيدين بالشعبة الأدبية أو العلمية.