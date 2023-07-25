أعرف نتيجتك الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 بوابة الأزهر الشريف
ستتم إعلان أوائل الثانوية الأزهرية 2023 في القسم العلمي والأدبي بعد استكمال عمليات التصحيح وتسجيل الدرجات النهائية. سيتم الاتصال بهم وتكريمهم على جهودهم الدراسية ونجاحهم. يجدر بالذكر أن عدد الطلاب في هذه السنة يبلغ 141,509 طالبًا وطالبة. تم تقديم طلبات من القسم الأدبي بلغ عددها 90,771، بينما تقدم 56,287 طالبًا و34,484 طالبة من البنين والفتيات على التوالي في القسم العلمي. جميعهم ينتظرون إعلان نتيجة ثانوية الأزهر 2023.
أوائل الثانوية الأزهرية 2023
تصدرت قائمة البحث في موقع جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي كلمات مثل “نتيجة الثانوية العامة الأزهرية” و”موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية”. انتهي طلاب الصف الثالث الثانوي من اجتياز اختباراتهم النهائية ويرغبون في معرفة نتيجتهم للتأكد من درجاتهم والانتقال إلى مرحلة جديدة. تم الإعلان عن أن النتيجة ستظهر قريبًا بعد الانتهاء من عمليات التصحيح النهائية وتسجيل الدرجات النهائية للطلاب.
رابط استخراج نتيجة الثانوية الازهرية
يمكن استخراج نتائج الطلاب من خلال اتباع عدة خطوات :
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبوابة الأزهر.
- الضغط على الخدمات الرقمية المتاحة.
- اختيار الخدمة الخاصة بالاستعلام عن النتائج الأزهرية
- اختار الاستعلام عن نتائج الثانوية الأزهرية وتعيين العام الدراسي الحالي.
- كتابة اسم الطالب رباعيا.
- ستظهر البيانات الخاصة والممثلة في رقم الجلوس.
- والشعبة الخاصة للطالب.
- اضغط على “اظهر النتيجة”.
- تظهر كافة البيانات مع تفصيل درجات المواد الدراسية.
- سيظهر المجموع الكلي أقصى اليسار.