استعلم الان عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس عبر بوابة الازهر الالكترونية natiga.azhar.eg |أوائل الثانوية

نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2023 باستخدام رقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية للأزهر natiga.azhar.eg | يمكن الآن الحصول على نتائج الثانوية الأزهرية 2023 باستخدام رقم الجلوس في الرابط الرسمي.. حيث سيتم العثور على هذه المعلومات عن طريق محركات البحث المختلفة على الإنترنت.. وقد استفسر عدد كبير من طلاب وأولياء أمور الثانوية الأزهرية عن موعد إعلان نتائج الشهادة الثانوية الأزهرية.

نحن نهتم بنشر روابط نتائج العام الدراسي 2022/2023 فور ظهورها، حتى يتمكن الطلاب أو الطالبات من الاطلاع عليها بأسرع وقت ممكن، ولديهم حق التظلم من درجات جميع المواد بسهولة.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

تم إنهاء عملية تصحيح جميع مواد الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي الحالي، سواء في القسم العلمي أو الأدبي، بالإضافة إلى شعبة العلوم الإسلامية. شارك في هذه العملية 22 ألف و 428 مصححًا، وتم توزيعهم في 16 مقرًا موجودة في القاهرة والمحافظات.

وانتهت عملية مراقبة ومراجعة درجات طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية من قبل الكنترول، استعدادًا لاعتماد النتائج بشكل رسمي، وإعلانها خلال ساعات على رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للحصول عليها بالاسم ورقم الجلوس. سيتم إرسال النتيجة إلى المعاهد الأزهرية في اليوم التالي للإعلان الإلكتروني.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية في عام 2023

الستعلام عن النتيجة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية باستخدام الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبوابة الأزهر.

الضغط على الخدمات الرقمية المتاحة.

اختيار الخدمة الخاصة بالاستعلام عن النتائج الأزهرية

اختيار الاستعلام عن نتائج الثانوية الأزهرية وتعيين العام الدراسي الحالي.

كما يجب كتابة اسم الطالب رباعيا.

ستظهر البيانات الخاصة والممثلة في رقم الجلوس.

والشعبة الخاصة للطالب.

الضغط على “اظهر النتيجة”.

ستظهر كافة البيانات مع تفصيل درجات المواد الدراسية.

كما يظهر المجموع الكلي أقصى اليسار.

أشارت مصادر موثوقة في جماعة الأزهر إلى أن نسبة النجاح للثانوية الأزهرية لهذا العام قد ارتفعت مقارنة بالعام الماضي. ومن المتوقع أن يعتمد شيخ الأزهر النتائج الرسمية ويتم الإعلان عن أسماء الطلاب الأوائل في الثانوية الأزهرية خلال ساعات. وقد وصلت نسبة صحيح العينات العشوائية في مادة الفقه الحنفي والشافعي إلى 98% وفي مادة المالكي إلى 94%، بينما بلغت نسبة النجاح في مادة الحديث 94% وفي القرآن الكريم 97% وفي اللغة الإنجليزية 89% وفي الأدب والنصوص تجاوزت 95%. وبالنسبة للقسم العلمي، كانت نسبة صحيح مادة الاستاتيكا 74%. أما في القسم الأدبي، فقد وصلت نسبة النجاح في مادة الفقه الشافعي إلى 86% وفي الحنفي حوالي 79% وفي المالكي 61% وفي الحديث 73% وفي القرآن الكريم نحو 89.5%. أيضًا، وصلت نسبة النجاح في البلاغة إلى 63% وفي الجغرافيا 86.7%، بينما وصلت نسبة النجاح في مادة النحو إلى 68%.