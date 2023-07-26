رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالاسم والرقم القومي 2023 | شروط التقديم في تكافل وكرامة

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023، أصبح متاح بالاسم والرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي، خاصة مع زيادة أعداد المنضمين للبرنامج في الفترة الأخيرة ووصولهم إلى 200.000 أسرة وأكثر من 20 مليون شخص، ويرغب المزيد من الأسر الفقيرة واليتامى وكبار السن وذوي الإعاقة في الانضمام للبرنامج والحصول على مبلغ مالي كل شهر في ظل الظروف المعيشية الصعبة حالياً، ونستعرض عبر موقعنا البديل طريقة الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023، بجانب شروط التقديم في تكافل وكرامة لكل من يريد ذلك.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

يمكن للأسر الفقيرة والأفراد من أصحاب الدخل المنخفض في أي مكان على مستوى جمهورية مصر العربية، الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي، فقط اتبع الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي والانتقال إلى صفحة الاستعلام عن تكافل وكرامة.

يمكن الانتقال مباشرة إلى رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة.

كتابة الرقم القومي للمستفيد في المكان المخصص له.

الضغط على زر “استعلام” والانتظار قليلاً.

سوف تظهر النتيجة، والتي توضح هل هو مستفيد حالي أم سابق، وهل تم إيقاف بطاقته أم لا؟، مع تفاصيل أخرى عن الاستفادة من برنامج تكافل وكرامة بشكل عام.

شروط التقديم في تكافل وكرامة 2023

في ظل رغبة العديد من مواطني جمهورية مصر العربية في التقديم ببرنامج تكافل وكرامة، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن شروط محددة يجب توافرها بالجميع، وهي كما يلي:

لا يتم قبول أي شخص لديه أملاك سواء عقارات سكنية أو أراضي زراعية إلخ..

لا يتم قبول أي شخص لديه وظيفة في أي جهاز حكومي أو إثبات دخل شهري.

لا يمكن التقديم في البرنامج لمن يحصلون على معاش آخر.

بجانب ما سبق، تشترط وزارة التضامن الاجتماعي توفير مجموعة من الأوراق والمستندات لإثبات الحالة والحصول على المعاش، مثال على ذلك شخص يعاني من إصابة ولا يقدر على العمل، يجب عليه تقديم ما يثبت إصابته، مع إجراء الكشف الطبي عليه قبل الانضمام إلى برنامج تكافل وكرامة.