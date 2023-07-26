اعرف نتجتك الان.. نتائج الصف التاسع 2023 في سوريا الدور الأول برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم السورية الرسمي

نتائج الصف التاسع 2023 في سوريا الدور الأول هي مبتغى كل الطلاب والطالبات في الوقت الحالي، خاصة للاطمئنان على مستقبلهم التعليمي وبعد إعلان الوزارة عن اعتماد النتيجة رسمياً في أي وقت من الآن، فقد ذكرت الوزارة خلال المؤتمر الأخير، أن اعتماد نتيجة الصف التاسع في سوريا سيكون خلال الشهر الحالي، مع موعد محدد نتعرف عليه في المقال، كما نستعرض عبر موقعنا البديل طريقة الاستعلام عن نتائج الصف التاسع 2023 في سوريا الدور الأول برقم الجلوس، وأكثر من طريقة للاستعلام عن النتيجة بكل سهولة.

نتائج الصف التاسع 2023 في سوريا الدور الأول

يجرى في الوقت الحالي تجهيز نتائج الصف التاسع 2023 في سوريا الدور الأول للاستعلام عنها برقم الجلوس عبر موقع الوزارة الرسمي، وهو ما أعلنت عنه من قبل، بجانب موعد اعتماد النتيجة رسمياً، ويمكن الاستعلام عن نتيجة الصف التاسع في سوريا 2023 عبر الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية السورية الرسمي.

تجد عدة خيارات في القائمة الرئيسية، اضغط على خدمة “النتائج الامتحانية”.

حدد المرحلة التعليمية التي يدرس بها الطالب بين: التعليم الأساسي، الإعدادية الشرعية.

اختر المحافظة التابع إليها الطالب.

ادخل رقم الاكتتاب الخاص بالطالب وباقي المعلومات المطلوبة من الموقع.

تجد زر “بحث” أسفل الصفحة، قم بالضغط عليه للتعرف على النتيجة.

انتظر ثواني قليلة وسوف تظهر النتيجة على الشاشة بكل تفاصيلها.

نتيجة الصف التاسع في سوريا 2023 برقم الجلوس نتائجنا

يُتاح أيضاً الاستعلام عن نتائج التاسع في سوريا 2023 برقم الجلوس عبر موقع نتائجنا الرسمي، فقط اضغط على اسم الموقع وادخل للصفحة، ثم اكتب الاسم أو رقم الاكتتاب واضغط على استعلام أو بحث، وسوف يتم عرض النتيجة على الشاشة في حال توفرها.

موعد ظهور نتيجة التاسع سوريا 2023

كُثرت عمليات البحث عن موعد اعتماد وإعلان نتائج الصف التاسع 2023 في سوريا الدور الأول برقم الجلوس رسمياً كما أعلنت الوزارة في الفترة الأخيرة، وجاري بالفعل وضع اللمسات الأخيرة في مراجعة وتصحيح النتائج، على أن يتم الإعلان عنها في أي وقت خلال اليوم 25 يوليو من العام الحالي 2023 عبر موقع الوزارة وباقي الجهات والمنصات الرسمية.

أخبار تصحيح نتائج الصف التاسع سوريا

أشارت مديريات التربية والتعليم السورية أن تصحيح نتائج الامتحانات كان يتم من خلال اعطاء الأولوية لشهادة الثانوية العامة، بسبب الدورة التكميلية، ولذلك مع صدور النتائج، تعمل الوزارة بكافه جهودها لإنهاء التصحيح لنتائج التاسع قريبا، على أن يتم الاعلان عن النتيجة فور الانتهاء منها، كذلك سيتم معرفه موعد رفع النتيجة.