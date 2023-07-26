مبارك النجاح 99.85% | نتيجة الثانوية الازهرية 2023 بوابة الازهر برقم الجلوس والاسم| نتيجة الصف 3 الثانوي الأزهري

نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023 …نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس……برقم الجلوس يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري موقع الأزهر الشريف والبوابة الإلكترونية للأزهر الشريف وذلك عقب اعلان اعتماد نتيجه الثانويه الازهريه 2023 جميع المحافظات من قبل قطاع الازهر الشريف.

ومع اقتراب موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية، يوفر لكم البديل الإخباري خطوات الاستعلام عن نتيجة الثالث الثانوي الأزهري 2023 برقم الجلوس والاسم.

بوابة الأزهر الشريف نتيجة الصف الثالث الثانوي

تعتبر بوابة الأزهر الشريف نتيجة الصف الثالث الثانوي مصدرًا مهمًا للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 وكل عام، حيث يمكن للطلاب استخدام بوابة الأزهر للوصول إلى نتيجة الصف الثالث الثانوي أزهري 2023 برقم الجلوس، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل دخول على رابط بوابة الأزهر الإلكترونية من هنــــــــــــــــــــــــــــــا.

ومن ثم اختيار الأيقونة الخاصة ب الخدمات الإلكترونية.

ثم اختيار أيقونة نتيجة الثانوية الأزهرية 2022-2023.

تسجيل الرقم القومي أو رقم الجلوس، حسب ما يتوفر في الرابط الذي ستوفره الوزارة.

أخيرًا اضغط على استعلام أو نتيجة

بمجرد اعتماد شيخ الأزهر أو من ينوب عن سيادته نتيجة الصف الثالث الأزهري 2023 عملي أدبي ستكون نتيجة الثانويه الأزهرية 2023 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية متاحة للجميع.

أسماء الطلاب الأوائل للشهادة الثانوية الأزهرية 2022-2023م

المركز الأول على القسم العلمي الطلاب: أسماء عبدالله السماحي، (معهد فتيات أبو زيادة بكفر الشيخ )، وحبيبة السيد خليفة، (معهد فتيات كفر الشيخ بكفر الشيخ)، وعصام هلال الحريري (معهد العامرية بالغربية) بمجموع 649 بنسبة 99.85%،

المركز الأول على القسم الأدبي الطالبة: ثراء سمير الرشيدي (معهد فتيات ناهيا بالجيزة) بنسبة 97.94%.

المركز الثاني الطالبة: حبيبة حمدي عبدالرحمن (معهد فتيات طلائع الأزهر بالقاهرة) بنسبة 97.46%.

المركز الثاني مكرر الطالبة: ندى حسين السعودي (معهد فتيات المحلة بالغربية) بنسبة 97.46%.

أوائل الثانوية العامة للمكفوفين 2023

الطالبة ياسمين عبدالفتاح النجار( معهد فتيات أكوة الحصة بالغربية) على المركز الأول للمكفوفين بنسبة 93.33%.

والمركز الثاني الطالب بلال محمد جمعة (معهد أبو مندور بكفر الشيخ)بنسبة 92.22%.

المركز الثالث الطالب أحمد مقتدى صابر(معهد كامل عودة الخاص بالجيزة) بنسبة 91.27%.

المركز الرابع جاءت الطالبة أية محمد عجور، (معهد فتيات أويش الحجر بالدقهلية) بنسبة 90.16%.

الطالبة منة الله محمد أحمد، ( معهد فتيات الشقر ببني سويف) في المركز الخامس بنسبة 90%.