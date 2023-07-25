Pdf الان كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة 2023 منصة مظلتي اسماء المشمولين من وزارة العمل

تزداد معدلات البحث عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 خلال الساعات الأخيرة حيث تقدم وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق خدمة الرعاية الاجتماعية لمساعدة الفئات الأكثر احتياجًا خلال فترة عدم الاستقرار الاقتصادي التي يعاني منها البلد حيث قد استلمت الوزارة حوالي 300 ألف طلب للحصول على هذه المساعدة، وصرح السيد أحمد الأسدي، مدير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بأن الدفعة الرابعة من المستفيدين من الرعاية يتراوح عددها ما بين 150 ألفًا و200 ألف مستفيد، وسوف نستعرض كافة خطوات الاستعلام عن هذه الأسماء

اسماء الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الرابعة

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، وذلك بعد أن تم الإعلان عن الوجبات الأولى والثانية والثالثة، وقد تم نشر هذه الأسماء عبر رابط منصة “مظلتي” للرعاية الاجتماعية، ينتظر جميع المتقدمين الإعلان عن هذه الأسماء والتي من المقرر أن يتم الإعلان عنها في الساعات القادمة، وقد صرحت الوزارة سابقاً بأنه سيتم الإعلان عن هذه الأسماء عبر ثلاث وجبات مختلفة، وذلك نظرًا لزيادة عدد المتقدمين بسبب الفقر والركود الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد، ووصل عدد طلبات الحصول على المساعدة الاجتماعية الأخيرة إلى حوالي 300,000 طلب، وهو رقم كبير يعكس حجم الحاجة والصعوبات التي تواجهها الفئات الأكثر احتياجًا في العراق.

خطوات الحصول علي اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

لكي تستعلم عن كونك مقبولا ضمن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 يمكنك اتباع الخطوات التالية:

النقر على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .

الضغط على الوجبة الوجبة الرابعة من خلال منصة مظلتي.

حدد الرعاية الاجتماعية.

أدخل كافة البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة.

انقر على زر الاستعلام

وبعد دقائق محدودة فسوف تبدو لك قائمة بأسماء المستفدين من برنامج الرعاية الاجتماعية بالتفصيل، ويمكنك تحميلها بكل سهولة.