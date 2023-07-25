spa.gov.iq استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الرابعة منصة مظلتي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن اسماء الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الرابعة عبر منصة مظلتي في العراق بحيث يشمل هذا الدعم المادي والطبي الأسر تحت خط الفقر وأصحاب الأمراض المزمنة والمسنين، ويأتي ذلك في إطار التحديات الاقتصادية العصيبة التي تواجهها البلاد، والجدير بالذكر أن تم قبول أكثر من مائتي ألف مواطن عراقي في هذه الوجبة، مما يتيح لهم الحصول على الدعم الاجتماعي الضروري، ويشمل الدعم الاجتماعي توفير فرص عمل للشباب الباحثين عن عمل، إضافة إلى الرعاية الصحية والطبية للمحتاجين، ولهذا سوف نستعرض كافة التفاصيل عن اسماء المستفدين من برنامج الرعاية الاجتماعية.

اسماء الرعاية الاجتماعية 2023 pdf

وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية عددا من الشروط ليتم قبولك ضمن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023، وهي

يجب أن يكون المتقدم من جنسية عراقية.

ينبغي أن يتراوح ش عمر المتقدم بين 18 إلى 60 عامًا للذكور ، وما بين 15 إلى 55 عامًا للإناث.

دخل المتقدم يجب أن يكون أقل من الحد الأدنى للأجور المعتمد.

عدم امتلاك المتقدم لأي عقارات أو أملاك خاصة.

بعد استيفاء الشروط وتقديم طلبات المساعدة الاجتماعية، تقوم الحكومة العراقية بدراسة ومراجعة جميع الطلبات بدقة لتقديم الرعاية الاجتماعية للمستحقين ومن الجدير بالذكر أنه تم استقبال أكثر من ربع مليون طلب للحصول على ذلك الدعم، وتم قبول أكثر من 200 ألف مواطن عراقي بناءً على استيفائهم للشروط المحددة.

طريقة استخراج اسماء الرعاية الاجتماعية 2023 منصة مظلتي

يمكنك الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 من خلال مجموعة من الخطوات التي يمكن اتباعها على النحو التالي:

النقر عبر رابط منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية بالعراق.

تحديد بعد ذلك الخدمات الالكترونية المتعلقة بوزارة الشؤون الاجتماعية.

النقر على اسماء المستفدين من الرعاية الاجتماعية.

إدخال مكان الإقامة التي تقيم فيها.

إدخال كافة البيانات الخاصة بالتقدم مثل رقم الهوية و كود التحقق.

النقر على الاستعلام عن اسماء المستفدين من الرعاية الاجتماعية

ويمكنك بعد ذلك تحميل هذه الأسماء من خلال النقر على زر التحميل، والبحث من خلالها عن اسمك الرباعي، وتستطيع أن تعرف تنك مقبولا بها أم لا.

تهدف هذه المساعدة إلى دعم الأسر المتأثرة بالظروف الاقتصادية الصعبة في العراق، وتقديم الدعم المالي والطبي للمستحقين، وكذلك توفير فرص عمل للشباب الباحثين عن عمل. يأمل النظام في تخفيف العبء عن الأسر المحتاجة وتحسين معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد.