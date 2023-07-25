imtihanat الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2023 بالاسم ورقم الجلوس عبر منظومة الامتحانات الليبية

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2023، الآن أصبح متاح أمام الجميع امكانية الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2023 التي تم اعتمادها قبل ساعات من الآن من قبل السيد الوزير خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مركز التدريب العام، حيث تم رفع الستار عن نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2023 والكشف عن كافة التفاصيل الخاصة بها، ويمكنك حاليا استخراج نتيجة الثانوية العامة ليبيا بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع منظومة الامتحانات الليبية، فتابعونا.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2023

ويمكنك الآن بشكل الكتروني الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2023 لك ولأصحابك من خلال زيارة موقع الوزارة الرسمي أو موقع منظومة الامتحانات الليبية، وخلال المؤتمر كشف السيد الوزير عن اعداد الراسبين والناجحين، وكذلك اعداد الطلاب الذين لهم الحق في دخول امتحان الدور الثاني التي ستقام خلال أسبوعين من الآن داخل اللجان المدرسية، وقد قدم موسى المقريف وزير التعليم خالص التهاني لك الطلبة الناجحين خاصة من حصلوا على مجاميع عالية متمنيا لهم دوام التفوق والنحاح، واليكم طريقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الليبية 2023:

قم بالدخول إلى موقع منظومة الامتحانات الليبية.

قم بالخول إلى قسم نتائج الطلاب.

اختر نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2023.

قم بادخال رقم الجلوس واسم الطالب بشكل صحيح.

اختر المحافظة التابع لها الطالب.

اضغط على كلمة عرض النتيجة.

الآن ستظهر لك النتيجة بالدرجات فورا.

نتيجة الثانوية العامة ليبيا بالاسم 2023

وقد صرحت وزارة التعليم الليبية أن نتيجة الثانوية العامة ليبيا بالاسم 2023 ستكون متاحة غدا في كافة المدارس أمام جميع الطلاب ليحصلوا على شهادات ورقيية بها درجاتك في جميع المواد بشكل تفصيلي، ويمكنك خلال التعليقات ترك اسمك وبياناتك لنجلب لك النتيجة فورا.