عاجل الانـــــــــــ رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 “بالاسم ورقم الجلوس” natiga.azhar.eg

رابط وخطوات الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس عبر بوابة الازهر الإلكترونية natiga.azhar.eg، تم انتهاء أعمال تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 في جميع مراكز التصحيح في جمهورية مصر العربية، وهي تشمل 16 مركزًا وهي: “القاهرة، القليوبية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر”.

سيتم نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 عبر الرابط الإلكتروني لبوابة الأزهر، حيث يمكن الاستعلام عنها باستخدام الرقم القومي. ينتظر الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.

أسماء الطلاب الأوائل للشهادة الثانوية الأزهرية 2022-2023م

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

يشير الأزهر الشريف إلى أنه بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية لطلاب الشعبة الأدبية و العلمية 2023 ، يجب زيارة بوابة الأزهر الشريف للاستعلام والحصول على النتيجة فوراً بعد اعتمادها رسميًا والإعلان عنها. يمكن للطلاب الحصول على النتيجة عن طريق الرابط التالي: رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.

خطوات الحصول علي نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

يمكنك زيارة بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية بالنقر على الرابط هنا.

اختيار خدمات الأزهر الشريف.

اختيار نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.

كتابة رقم جلوس الخاص بالطالب.

الضغط على كلمة بحث.

تظهر نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.

أوائل الثانوية الأزهرية 2023

أعلن الأزهر الشريف عن انتهاء عمليات تصحيح أوراق امتحانات الثانوية الأزهرية 2023، وبدأ أعضاء اللجنة في تسجيل درجات الطلاب لمعرفة الطلاب الذين حصلوا على درجات عالية. يتم عد مجموعهم وإعداد قائمة بأسماء هؤلاء الطلاب وترتيبهم للإعلان عن الطلاب الأوائل في الثانوية الأزهرية لعام 2023.

توزيع درجات مواد الثانوية الأزهرية أدبي

ونستعرض في السطور التالية مواد الثانوية الأزهرية أدبي، والتي تنقسم إلى 3 أقسام بمجموع نهائي يصل إلى 630 درجة، وإليكم أقسام مواد شعبة أدبي أزهري:

المواد الشرعية

تتضمن المواد الشرعية 4 مواد بمجموع 210 درجات وهي تكون كالآتي:

• القرآن الكريم 40 درجة

• الفقة 40 درجة

• التوحيد 40 درجة

• الحديث 50 درجة