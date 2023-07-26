لأصحاب المعاشات خبر بمليون جنية.. هتاخد 500 ألف جنيه بصورة البطاقة من البنك الزراعي

يقدم البنك الزراعي المصري مجموعة واسعة من الخدمات المميزة للمواطنين، ومن بينها برامج مخصصة لأصحاب المعاشات من القطاع الحكومي والخاص، وتشمل هذه البرامج خيار الحصول على قرض شخصي يتراوح بين 5 آلاف و500 ألف جنيه، مع شرط أن يكون المعاش الشهري للشخص المتقدم للقرض يتجاوز 900 جنيه.

قرض أصحاب المعاشات من البنك الزراعي المصري

نهدف هنا من خلال هذا المقال توفير الأخبار الشاملة والمعلومات الخدمية للمواطنين، وفي هذا التقرير سنقدم لكم خطوات الحصول على القرض الشخصي لأصحاب المعاشات من البنك الزراعي المصري، ويقدم البنك الزراعي المصري خدمات قروض شخصية ميسرة لأصحاب المعاشات من القطاع الحكومي والخاص، وذلك لتلبية احتياجاتهم المالية.

المستندات المطلوبة للحصول على القرض من البنك الزراعي المصري

للحصول على القرض من البنك الزراعي المصري، يجب تقديم المستندات التالية:

صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي، ويجب أن تكون سارية المفعول.

تعهد بتحويل المعاش إلى البنك الزراعي، وهذا يعني أن المتقدم للقرض يوافق على تحويل المعاش الشهري الذي يتلقاه إلى حسابه في البنك.

إيصال مرافق حديث، مثل فواتير الغاز والكهرباء والمياه، وذلك للتأكد من عنوان الإقامة الحالي للمتقدم.

مميزات قرض أصحاب المعاشات من البنك الزراعي المصري

إليكم مميزات قرض أصحاب المعاشات من البنك الزراعي المصري:

الحد الأدنى للمعاش هو 900 جنيه، مما يتيح فرصة الحصول على القرض لفئة واسعة من المتقاعدين.

يتميز القرض بعائد سنوي متناقص، مما يعني أن الفائدة على المبلغ المستدان تقل مع مرور الأعوام.

يمنح القرض فترة سداد تصل إلى 10 سنوات، مما يتيح للمتقاعد سداد المبلغ على أقساط شهرية ميسرة.

يتم توفير تأمين على الحياة للمستفيدين، لضمان حماية المستفيد وأسرته في حالة الوفاة أثناء فترة التسديد.

يوفر البنك تسهيلات في سداد الأقساط، مثل تأجيل القسط أو تخفيض القسط الشهري في ظروف خاصة.

يتم توفير وثيقة تأمين على الحياة للمتقاعد، ليكون مطمئناً بشأن تغطية أي ظروف غير متوقعة.

المبلغ المتاح للتمويل يصل إلى 500 ألف جنيه، مما يسمح بتلبية الاحتياجات المالية المختلفة للمتقاعدين.

تلك المميزات تجعل قرض أصحاب المعاشات من البنك الزراعي المصري خيارًا جذابًا للمتقاعدين الذين يبحثون عن دعم مالي يسهل حياتهم ويسد احتياجاتهم الشخصية أو الاستثمارية.