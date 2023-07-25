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“امتلك شقتك الآن” اماكن شقق الاسكان الاجتماعي وأسعارها لعام 2023 والحجز عبر cservices.shmff.gov.eg
أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي عن الموعد النهائي لحجز شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2023 في إطار مشروع سكن المصريين 4، ونشر الصندوق على موقعه الإلكتروني الشروط المطلوبة للتقديم والفئات المستحقة للحجز، سنقوم في هذه الخدمة بتوضيح ما يتعلق بمشروع سكن المصريين 4 والموعد الأخير للحجز.
اماكن شقق الاسكان الاجتماعي
- وقد تم الإعلان عن الأماكن التي يمكن حجز شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2023 على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي.
- تشمل هذه الأماكن محافظة القاهرة، محافظة البحر الأحمر بما في ذلك الغردقة وسفاجا.
- محافظة الشرقية بما في ذلك الزقازيق (العاشر من رمضان)، محافظة دمياط بما في ذلك سطا وزرقا.
- ومحافظة البحيرة بما في ذلك دمنهور.
- كما تشمل أيضًا محافظة بني سويف بمنطقة بياض العرب.
- يتمثل الهدف من المشروع الرئاسي في توفير وحدات سكنية لأولئك الذين ينتمون إلى فئات الدخل المتوسط وفوق المتوسط.
- وأوضح الصندوق أيضًا أن مساحة الشقق تتراوح بين 75 مترًا مربعًا و127 مترًا مربعًا.
أسعار شقق الاسكان الاجتماعي2023
- رصد زيادة كبيرة في أسعار شقق الإسكان الاجتماعي في الطرح السابق للمحدودي الدخل.
- حيث سجلت الشقق ذات المساحة الـ90 مترا سعرًا قدره 310 ألف جنيه، بينما سجلت الشقق ذات المساحة الـ75 مترا سعرًا قدره 245 ألف جنيه.
- ومع ذلك، من المتوقع أن تشهد أسعار شقق الإسكان الاجتماعي في العام 2023 زيادة كبيرة، حيث من المتوقع أن تتراوح الأسعار للوحدات ذات المساحة الـ90 مترا ما بين 360 ألف جنيه و400 ألف جنيه.
- هذا يمثل زيادة ملحوظة في أسعار الشقق بالمقارنة مع الطرح السابق.