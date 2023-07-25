برقم الجلوس والاسم فقط.. استعلم الان عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 الدور الاول عبر وزارة التربية والتعليم بدقة عالية

تستعد وزارة التربية والتعليم لإعلان نتائج الثانوية العامة اليمن الدور الأول 2023، حيث أشارت إلى أن عمليات تصحيح الاختبارات مازالت قائمة وجاري مراجعة ورصد الدرجات ثم يكون الاعتماد بواسطة الوزير ورفعها على الموقع الرسمي للوزارة، وتعتبر نتيجة الثانوية العامة محط أنظار الجميع بالوقت الحالي إذ أن تخطي هذه المرحلة يؤهل الطلاب الانتقال إلى التعليم العالي، ولهذا نقدم اليكم من خلال سطور المقال موعد صدور النتيجة وطريقة الاستعلام عنها.

موعد نتائج الثانوية العامة اليمن 2023

أكد عدد من المسؤولين من داخل الوزارة أن نتائج الثانوية العامة اليمن قد شارفت على الانتهاء بمجرد أن تنتهي عمليات مراجعة الدرجات، ومن المقرر أن تعلن خلال الأيام المقبلة وسيتم إخبار الجميع فور تفعيل الرابط المخصص لها، وتشير جميع المعدلات أن نسب النجاح مرتفعة في مختلف المواد الدراسية لمختلف الشعب ودليل على تفوق الطلاب في الامتحانات، وقد أكد وكيل وزارة التربية أن عدد الطلاب المتقدمين للاختبار نحو 190 ألف طالب وطالبة وتم توزيعهم على جميع اللجان وعليهم متابعة الموقع الرسمي للوزارة حيث سوف يتم اعلان النتائج عليه.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة اليمن 2023

بفضل الجهود المبذولة من الوزارة برئاسة طارق الكعبري لمحاولة إعلان نتائج الثانوية العامة اليمن الدور الأول، ويبحث الطلاب باستمرار عن كيفية الاستعلام عن النتيجة وهذا ما نقدمه خلال الخطوات التالية: