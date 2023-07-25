“اعرف ميعاد قبضك” المالية المصرية تُعلن عن أسباب تأخير صرف مرتبات شهر يوليو 2023 ومتى الإيداع للموظفين؟

تزايدت معدلات البحث من قبل المواطنين عن ماهي أسباب تأخير صرف مرتبات شهر يوليو؟ حيث قالت الوزارة أنه تم تأجيلها لكي يتم الاحتفال بعيد ثورة 23 يوليو، ولذلك سوف تكون بداية الصرف من يوم 24 أي اليوم التالي مباشرةً، وسوف ينتهي يوم الخميس من نفس الأسبوع.

أسباب تأخير صرف مرتبات شهر يوليو

الكثير من الموظفين يتساءلون عن أسباب تأخر صرف رواتب شهر يوليو، حيث أنه في شهر الماضي تم تبكير أيام الصرف، وذلك بسبب أيام عيد الأضحى، وفي هذا الشهر حددت وزارة المالية إنه سيتم الصرف في بداية يوم 23 ألا وهو يوم الأحد من شهر يوليو، وسينتهي في يوم 27 وهو يوم الخميس من ذات الشهر، أي أنه سيبقى الصرف لمدة خمسة أيام متتالية ألا وهي 27،26،25،24،23، ولكن اتضح أن يوم 23 هو يوم عطلة لجميع القطاعات العاملة، وذلك للاحتفال بثورة 23 يوليو، وهذا هو سبب تأجيل موعد الصرف.

مرتبات شهر يوليو 2023

سوف نقوم بذكر الآن مرتبات يوليو لجميع الدرجات هي على النحو التالي: