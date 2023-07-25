“اعرف ميعاد قبضك” المالية المصرية تُعلن عن أسباب تأخير صرف مرتبات شهر يوليو 2023 ومتى الإيداع للموظفين؟
تزايدت معدلات البحث من قبل المواطنين عن ماهي أسباب تأخير صرف مرتبات شهر يوليو؟ حيث قالت الوزارة أنه تم تأجيلها لكي يتم الاحتفال بعيد ثورة 23 يوليو، ولذلك سوف تكون بداية الصرف من يوم 24 أي اليوم التالي مباشرةً، وسوف ينتهي يوم الخميس من نفس الأسبوع.
أسباب تأخير صرف مرتبات شهر يوليو
الكثير من الموظفين يتساءلون عن أسباب تأخر صرف رواتب شهر يوليو، حيث أنه في شهر الماضي تم تبكير أيام الصرف، وذلك بسبب أيام عيد الأضحى، وفي هذا الشهر حددت وزارة المالية إنه سيتم الصرف في بداية يوم 23 ألا وهو يوم الأحد من شهر يوليو، وسينتهي في يوم 27 وهو يوم الخميس من ذات الشهر، أي أنه سيبقى الصرف لمدة خمسة أيام متتالية ألا وهي 27،26،25،24،23، ولكن اتضح أن يوم 23 هو يوم عطلة لجميع القطاعات العاملة، وذلك للاحتفال بثورة 23 يوليو، وهذا هو سبب تأجيل موعد الصرف.
مرتبات شهر يوليو 2023
سوف نقوم بذكر الآن مرتبات يوليو لجميع الدرجات هي على النحو التالي:
- يتقاضى الموظف الحاصل على الدرجة الامتياز حوالي 10500، بينما الدرجة العالية تأخذ راتب 8500.
- على عكس المدير العام الذي يتقاضى راتب 7000 جنيه مصري.
- يأخذ الموظف الحاصل على الدرجة الأولى ما يقارب 6500 جنية، بينما الموظف الحاصل على الدرجة الثانية يتقاضى راتب 5500 جنية.
- بينما الموظفين الدرجة الثالثة 5000 جنية، على عكس الموظف الحاصل على الدرجة الرابعة 4500 جنيه مصري.
- يتقاضى الموظف الحاصل على الدرجة الخامسة يصل الراتب الخاص به إلى 4000 جنية فقط.
- بينما الموظف الدرجة السادسة يأخذ راتب 3500 جنية.