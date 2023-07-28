“شوف الأسعار وصلت لكام بعد الزيادة” أسعار السلع في التموين شهر أغسطس 2023 على البطاقات التموينية

مع بداية كل شهر يرغب المواطنون في معرفة أسعار السلع في التموين 2023 على البطاقة التموينية، وخاصةً بعد زيادة أسعار بعض السلع التموينية في الفترة الأخيرة وتثبيت وزارة التموين والتجارة الداخلية نصيب الفرد من كل سلعة، وسنتابع معكم عبر هذه المقالة أسعار السلع التموينية لشهر أغسطس 2023 في منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية وجمعيتي.

أسعار السلع في التموين لشهر أغسطس 2023

شهدت أسعار السكر في السوق الحر ارتفاعاً وذلك على الرغم من ثبات سعر كيلو السكر على البطاقات التموينية والذي يصل إلى 12.5 جنيهاً، حيث تحرص وزارة التموين على مصلحة المواطنين ومساعدتهم في ظل ارتفاع الحياة المعيشية وارتفاع الأسعار لذا تحاول جاهدة على تثبيت أسعار معظم السلع.

أسعار السلع التموينية 2023

سنتابع معكم أسعار السلع في التموين شهر أغسطس 2023 في المجمعات الاستهلاكية وجمعيتي والبقال التموينية:-

سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيها.

مكرونة 800 جم بسعر 13.00 جنيها.

أرز معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

فول معبأ 500 جم بسعر 9.00 جنيهات.

عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

صلصة 300 جم بسعر 8 جنيها.

تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهاً.

دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18.00 جنيهًا.

مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

جبن أبيض زنة 125 جرام بسعر 4.5 جنيه.

مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.

مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيها.

علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهاً.

کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهاً.

لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.

أسعار سلع التموين أغسطس 2023