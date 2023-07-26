هي دي الاخبار ولا بلاش.. الدولة تعلن عن خبر سار لجميع الموظفين بشأن تعويضات مالية مقابل الاجازات

تعويضات مالية مقابل الاجازات، حيث أعلنت الحكومة عن قانون الخدمة العامة الجديد والذي يشتمل على مجموعة من الامتيازات للعاملين بالمصالح والهيئات الحكومية خاصة بعد التقاعد عن العمل، حيث نصت المادة 71 من القانون على منح الموظفين مقابل مادي نظير الإجازات الرسمية السنوية والتي تعد أحد أبرز امتيازات القانون، حيث يحق للموظف أن يطالب بمقابل الاجازة التي تحصل عليها قبل تطبيق ذلك القانون ولن يستطيع الاستفادة منها سوى بعد انتهاء مدة الخدمة في القطاع الحكومي.

تعويضات مالية مقابل الاجازات

لقد جاء قانون العمل الجديد بالعديد من التعديلات ولعل أبرزها تعويضات مالية مقابل الاجازات المقابل المادي نظير الاجازات الاعتيادية، ونوضح اليكم أهم هذه التعديلات:

مكافآت سنوية تصل إلى 3% من رواتب العمال، كما تم وقف العمل نموذج الاستمارة رقم 6 والتي كانت مستخدمة لفصل الموظفين. كما تم إذا أتم الموظف أربع سنوات متتالية داخل المؤسسة أو الهيئة الحكومية سيتم تحويل عقد العمل بشكل تلقائي من تلقائي إلى دائم. إلغاء فصل الموظفة خلال مدة الحمل مع منحها 3 أشهر إجازة مدفوعة الأجر. حظر عمالة الأطفال دون سن 15 عاما مع إنشاء صندوق للعمالة غير منتظمة. يحق للموظفين الحصول على 21 يوما خلال السنة مع إمكانية الزيادة، ويمنح أيضا العامل إجازة أبوة عند ولادة الابن يوم واحد فقط. تعويض الموظف بأجر يساوي شهرين في حالة الفصل التعسفي وذلك عن كل سنة يقضيها داخل العمل.

طريقة حساب التعويضات المالية مقابل الاجازات

يمكن للعمال احتساب تعويضات مالية مقابل الاجازات وفقا للأجر الأساسي الذي يتقاضاه بجانب العلاوات والحوافز بتاريخ تطبيق القانون، وبالنسبة للأشخاص في الوظائف العليا يحق لهم الاحتفاظ بها حتى سن التقاعد أو نهاية فترة تولى هذا المنصب أيهما يأتى أولًا، ولقد حدد قانون الخدمة المدنية المقابل النقدي الذي يحصل عليه العامل بناء على اللائحة التنفيذية للقانون، ويتيح لهم القانون بعد سن التقاعد الحصول على تعويضات مالية من الجهة المختصة بصورة مباشرة بدلا من تقديم طعن أو اللجوء للقضاء.