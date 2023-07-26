الميعاد الرسمي : متى اعلان نتائج القبول الموحد للطلاب والطالبات 1445

تعد من اكثر ما يتم البحث عنه موعد نتائج القبول الموحد للطالبات في السعودية وان موعده مختلف بالنسبة للطلاب والطالبات ولابد من تأكيد القبول وتحديد الكليات والجامعات السعودية التي سيلتحقون بها ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتائج القبول الموحد للطالبات في السعوديه 1445.

نتائج القبول الموحد للطلاب والطالبات 1445

تم تحديد جدول من قبل هيئة القبول الموحد انه يتم الاعلان عن نتائج القبول الخميس الموافق 9 محرم 1445 هـ الموافق يوم 27 يوليو 2023، وان القبول الأخير يوم الأحد 12 محرم 1445 هـ والموافق يوم 30 يوليو 2023 كما ان أُغلاق التقديم للطالبات يوم الخميس الموافق 2 محرم 1445 الموافق 20 يوليو وبعدها سيتم فرز الطلبات وتحديد موعد المقابلات التي يتقدم لها الشخص الراغب في القبول بالجامعة.

رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموحد للطالبات

بعد ان تم التعرف على موعد نتائج القبول الموحد للطالبات في السعوديه حيث انه يمكننا بسهولة التعرف على نتيجة القبول في الكلية وقد تم التسجيل عبر الدخول على الرابط الإلكتروني المخصص ويتم اتباع اتباع الخطوات الآتية.