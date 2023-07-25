نتيجة مسابقه 30 ألف معلم المرحلة الثانية| كشوف الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم pdf

أصبح بإمكان المواطنين الآن معرفة أسماء المقبولين في مسابقة التربية والتعليم 2022/2023 لتعيين معلمين في المدارس المختلفة في محافظات مصر. تم الإعلان عن جميع الأسماء للمقبولين في المسابقة خلال الساعات الأخيرة عبر موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني. شارك آلاف المعلمين في المسابقة للحصول على تعيينات جديدة في وظيفة المدرس في جميع المحافظات وفي مختلف التخصصات.

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم سابقاً عن الإجراءات المتبقية التي يجب على المعلمين القادمين القيام بها لتسلم الوظائف الجديدة. أكدت الوزارة أنه لم يتبقى إلا تجهيز الأوراق الضرورية وتقديمها في المدرسة المعنية عند استلام العمل. كما يقدم موقنا طريقة استعلام نتائج مسابقة وزارة التربية والتعليم 2023 وكيفية معرفة أسماء المقبولين في الوظائف الجديدة للتعليم في المحافظات المصرية.

أسماء المقبولين في مسابقة وظائف التربية والتعليم 2023

أصبح من السهل الآن استعراض أسماء الفائزين في مسابقة التربية والتعليم 2023 بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم عن رفع جميع الأسماء المقبولة في الوظائف على البوابة الإلكترونية الخاصة بها. يمكن لجميع المتقدمين لوظائف الوزارة الاستعلام عن النتيجة عبر الإنترنت من خلال عدد قليل من الخطوات البسيطة التي يقوم بها المتقدم على موقع وزارة التربية والتعليم في ذات الوقت الذي يظهر فيه نتيجة مسابقة التربية والتعليم، وسنتعرف على ذلك في الجمل القادمة.

بوابة الوظائف الحكومية نتيجة مسابقة 30 ألف معلم

قامت وزارة التربية والتعليم بتوفير فرصة الاستعلام عن نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم ومعرفة أسماء المقبولين في مسابقة التربية والتعليم 2023 عن طريق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في بوابة الوظائف الحكومية المصرية. يتم تحقيق هذا من خلال خطوات يقوم بها الشخص المهتم، وتتضمن هذه الخطوات ما يلي:

عند البدء، يدخل المستخدم إلى رابط مباشر لبوابة الوظائف الحكومية المصرية من هناااااا.

عند استخدام المستخدم لهذا النظام، سيعثر على خانة يجب أن يقوم بكتابة رقمه القومي الخاص به فيها.

في الخانة الثانية، يكتب المستخدم رقم التقديم ويجب التأكد من صحة الأرقام التي سيتم تدوينها.

في الخطوة التالية، يجب الضغط على الخيار الذي يدعى “استعلام”، وهو موجود في الجزء السفلي من الصفحة.

سيتم الانتقال إلى صفحة جديدة تحتوي على جميع بيانات المتقدمين وما إذا تم قبولهم في الوظيفة أم رفضهم.

عند قبول المستخدم للوظيفة، يجب أن يُدوَّن المعلومات التي ستُستخدم عند زيارة المدرسة التي سيعمل فيها.

الأوراق المطلوبة المقبولين في مسابقة وظائف التربية والتعليم 2023

عندما يتم التعرف على أسماء الفائزين في مسابقة التربية والتعليم 2023 والتأكد من قَبولهم في الوظيفة، ينبغي الآن البدء في إعداد جميع الأوراق المطلوبة لوظائف التربية والتعليم التي سيتم تسليمها عند توليهم الوظيفة في المدرسة الجديدة. ومن بين هذه الأوراق الهامة التي يجب تجهيزها هي:

إحضار أصل شهادة ميلاد كمبيوتر.

صورة من بطاقة الرقم القومي.

بالإضافة إلى نسخة من الشهادة الدراسية التي تم قبول المعلم على أساسها.

إلى جانب إعداد وثيقة المعاملة الجنائية المعروفة بـ “فيش جنائي” التي يتم تقديمها لوزارة التربية والتعليم.

ينبغي أن يتم إعداد وثيقة المعاملة العسكرية سواء للتحايل على الخدمة العسكرية مؤقتاً أو لأداء الخدمة العسكرية نهائياً.

نتيجة مسابقة 30 الف معلم 2023 بالمحافظات

تأكدت وزارة التربية والتعليم من أن أسماء المتقدمين المقبولين في مسابقة التربية والتعليم 2023، التي تم الإعلان عنها على موقع الوظائف الحكومية المصرية على الإنترنت، تحتوي على جميع التفاصيل الخاصة بالمقبولين. وتشمل هذه التفاصيل المدارس التي يجب العمل فيها، بالإضافة إلى تاريخ بدء العمل في الوظيفة. ويجب أن يتم استلام فرص العمل في عدد من المحافظات المختلفة داخل مصر.

محافظة القاهرة.

محافظة الجيزة.

محافظة الإسكندرية.

محافظة الوادي الجديد.

محافظة الشرقية.

محافظة المنوفية.

محافظة القليوبية.

محافظة أسيوط.

محافظة سوهاج.

في نهاية شرحنا اليوم، تمكنا من توضيح جميع المعلومات المتعلقة بإعلان قوائم الأشخاص المقبولين في مسابقة التربية والتعليم 2023 وكيفية الاستعلام عن نتائج المقبولين عبر بوابة الوظائف الحكومية المصرية، بالإضافة إلى أهم الأوراق التي يجب تجهيزها وتسليمها عند قبول الوظيفة، نتمنى لكم النجاح.