“ابسط يا سيدي ده انت هتخبها أجازات” هتشغل 3 أيام وتريح أربعة قرار مفاجئ+ من قانون العمل الجديد

هتشتغل 3 وتريح 4 قانون العمل جاء قانون العمل الجديد بالمادة رقم 54 لعام 2023 من قانون الخدمة المدنية التي تعمل على راحة الموظفين ولكن لفئة معينة وبشروط معينة, وسوف يتم الإفصاح عنها في الفقرات الأتية والتي تساعد الموظفين التي لديهم أمراض مزمنة والتي يوجد لديهم إعاقات جسدية, بالإضافة للسيدات التي يوجد لديها طفل يحتاج إلى رعاية أو أي ظروف خاصة, لذلك تساعد الجهات المتخصصة دائما الموظفين لديها وتحافظ على توفير الراحة لهم, وينص هذا القانون على العمل لمدة ثلاثة أيام من الأسبوع والراحة أربعة أيام, ولكن هناك بعض الشروط التي يجب الإلتزام بها والموافقة عليها من الموظف والجهات الحكومية.

ما هي الشروط الواجب توافرها لقانون العمل الجديد

هناك فئة معينة من الموظفين الذين لديهم الحق في العمل بالقانون الجديد الذي ينص على العمل لمدة 3 أيام فقط بالأسبوع لدى مكان العمل الخاص بالموظف والراحة لمدة 4 أيام بالأسبوع, ولكن يحصل الموظف على هذا العمل بشروط وواجب الموافقة عليها من الطرفين وهما الموظف وصاحب العمل, أولا يجب على الموظف بأنه إذا تم الموافقة على قانون العمل الجديد يعلم بإنه سوف يتم خصم جزء من مرتبه الذي يتقضاه ويحصل على المرتب بنسبة %65 من الإجازات والرواتب التي يقتضيها, ثانيا على صاحب العمل لا يجوز له أن يجبر الموظف على قانون العمل الجديد ولكن الموظف له الحرية في التصرف في الموافقة أو الرفض.

المادة رقم 54 وقانون خفض أيام العمل الجديد

تنص المادة رقم 54 من قانون الخدمة المدنية والذي يتم تطبيقه في المنشاءات الحكومية وينص على العمل لمدة 3 والراحة لمدة 4 من الأسبوع, ولذلك تسمح سلطة العمل للموظفين بالدوام الجزئي للموظف ولكن يكون بالموافقة من الموظف على هذا القرار للقانون الجديد, وفي حالة موافقة الموظف على العمل لمدة ثلاثة أيام سيخصم منه جزء من مرتبه ويتقاضى مرتبه بنسبة %65 وتخصم نسبة %35 من مرتبه لإنه يعمل ثلاثة أيام فقط بالأسبوع, وهذا القانون يساعد الكثير من الموظفين الذين لديهم إعاقات جسدية وإعاقات لمواعيد العمل اليومية, فهذا النظام الجديد يساعدهم كثيرا ويعمل على راحتهم, وهذه من القرارت الرئاسية الهامة لمساعدة الموظفين على العمل بشكل جيد.