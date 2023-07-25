pdf أسماء المقبولين في مسابقة التربية والتعليم مسابقة 30 ألف معلم المرحلة الثانية

برئاسة الدكتور صالح الشيخ، أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن فتح باب الاستعلام عن نتيجة مسابقة ٣٠ الف معلم المرحلة الثانية، وأضاف الشيخ أنه قد تم تفعيل رابط الاستعلام عن نتيجة القبول المبدئي ومعرفة موعد امتحان مسابقة 30 ألف معلم بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويوفر لكم البديل الإخباري كافة التفاصيل الخاصة ب نتيجة مسابقة 30 ألف معلم ورابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في وظائف التربية والتعليم.

نتيجة مسابقه 30 الف معلم

نشير بالذكر، أنه في تاريخ 9 فبراير من العام الحالي، أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طرح وظائف خالية عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية، تحت مسمى مسابقة وظائف 30 ألف معلم لشغل وظيفة معلم مساعد في الصفوف الأولى والثاني والثالث، وحدد فتح تلقي الطلبات من يوم 23 فبراير 2023 حتى يوم 9 مارس من نفس العام.

أسماء المقبولين في مسابقة التربية والتعليم 2023

بات من الممكن الآن وبشكل يسر إلكترونياً، الاستعلام عن أسماء المقبولين في مسابقة التربية والتعليم 2023″مسابقة 30 ألف معلم المرحلة الثانية”، ويأتي ذلك التزامن مع تأكيد وزارة التربية والتعليم أن كشوف المقبولين في مسابقة التربية والتعليم 2023 متاحة الآن على البوابة الإلكترونية للوزارة.

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة 30 الف معلم

وفرت وزارة التربية والتعليم طريقة الاستعلام عن نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم مسابقة 30 ألف معلم المرحلة الثانية، حيث يتم اتباع عدد من الخطوات بعد عمل زيارة إلى رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة ال30 الف معلم وهو بوابة الوظائف الحكومية المصرية “الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة” وتتمثل تلك الخطوات فيما يلي: