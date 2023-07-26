من كام السنادي.. درجات تنسيق الكليات 2024-2023 لقبول الطلاب المصريين والأجانب

تنسيق الكليات 2024-2023 يختلف من شعبة لأخرى ومن محافظة لأخرى على مستوى جمهورية مصر العربية، وشهد محرك جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي عمليات بحث كثيرة عن درجات تنسيق الكليات المصرية في العام الدراسي المقبل 2023-2024، خاصة بعد اقتراب الإعلان عنها في الفترة المقبلة، حيث يتوقع البعض أن يكون التنسيق مثل العام الماضي وإن كان الاختلاف قليل جداً، ونستعرض عبر موقعنا البديل درجات تنسيق الكليات 2024-2023 لقبول الطلاب المصريين والأجانب.

تنسيق الكليات 2024-2023 أدبي

وفقاً لتوقعات تنسيق الكليات 2024-2023 لشعبة أدبي، فهي قريبة للغاية من تنسيق العام الماضي، وأعلى الكليات من حيث الحد الأدنى للقبول في الشعبة الأدبية هي سياسة واقتصاد وإعلام، وشملت التوقعات ما يلي:

درجة إعلام جامعة القاهرة 330.

درجة إعلام بني سويف 321.

درجة إعلام جنوب الوادي 316.

درجة إعلام المنوفية 327.

درجة ألسن الفيوم 337.

درجة ألسن أسوان 337.

درجة ألسن الأقصر 336.

درجة ألسن بني سويف 336.

درجة ألسن كفر الشيخ 351.

درجة ألسن عين شمس 338.

درجة ألسن كفر الشيخ رياضة 324.

درجة آثار أسوان 323.

درجة آثار ولغات مطروح 321.

درجة آثار الأقصر 321.

درجة آثار عين شمس 324.

درجة آثار القاهرة 323.

درجة تربية الزقازيق 312.

درجة تربية عين شمس 310.

درجة تربية بنها 303.

درجة تربية الإسكندرية 312.

درجة سياسة واقتصاد السويس 345.

درجة سياسة واقتصاد السويس رياضة 318.

درجة سياسة واقتصاد بني سويف 340.

درجة حقوق الزقازيق 313.

درجة حقوق سوهاج 323.

درجة حقوق كفر الشيخ 310.

درجة تجارة كفر الشيخ 310.

درجة تجارة الزقازيق 314.

درجة تجارة جامعة القاهرة 291.

درجة تجارة المنصورة 317.

درجة آداب عين شمس 291.

درجة آداب جامعة القاهرة 300.

درجة آداب الإسكندرية 290.

تنسيق الكليات للشهادات المعادلة

وافق المجلس الأعلى للجامعات على تنسيق الكليات 2024-2023 للشهادات المعادلة فيما يخص الطلاب الحاصلين على شهادات ثانوية سواء عربية أو أجنبية، وهذه أهم المعلومات عنها.