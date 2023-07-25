“اجدد تردد نزل” تردد قناة الكأس 2023 الجديد عبر النايل سات AL-Kass tv

يقوم عشاق كرة القدم في كل مكان بالبحث عن تردد قناة الكأس، والتي تعد من أكبر القنوات الرياضية بالعالم العربي والمنافس الأقوى لشبكة قنوات بي ان سبورت داخل قطر، حيث تقوم بعرض الكثير من البطولات المحلية مثل الدوري القطري والقارية ونجحت أيضا في الحصول على حقوق بث مباريات كأس العالم الأخير التي أقيمت بقطر، ولهذا نستعرض معكم عبر موقعنا تردد قناة الكأس الرياضية AlKass HD TV.

تردد قناة الكأس عبر القمر الصناعي النايل سآت

لقد قامت إدارة القناة بتغيير تردد قناة الكأس بالعام 2023 وذلك حتى تصل لملايين المتابعين في الوطن العربي حيث تتميز القناة بعرض البطولات الكبرى في مختلف الرياضات، استطاعت خلال فترة قصيرة في تكوين شعبية كبيرة إذ نجحت في بث مباريات بطولة كأس العرب وكذلك كأس العالم، وأهم ما يميزها هو الجودة العالية HD كما أنها تمتلك مجموعة من المعلقين والإعلاميين أصحاب الخبرة الواسعة إضافة إلى البرامج المتنوعة مجانا دون تشفير أو رسوم.

كما أشرنا بالبداية أن القناة تقوم ببث العديد من البطولات الهامة ومنها (دوري نجوم قطر، دوري أبطال آسيا، كأس الاتحاد الآسيوي، كأس نجوم قطر، الدوري الأردني للمحترفين، تصفيات كأس العالم)، أما أهم البرامج التي تقدمها القناة وهو برنامج المجلس الشهير، برنامج 90 دقيقة والذي يستعرض الأخبار الرياضية بجميع الدوريات الأوروبية.

تردد قناة الكأس 2023

يمكن لعشاق كرة القدم استقبال تردد قناة الكأس الجديد عبر القمر الصناعي النايل سات من خلال التردد التالي:

التردد: 11919.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة الكأس عبر القمر الصناعي العرب سات:

التردد: 12245.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ : ¾.

تردد قناة الكأس خلال القمر الصناعي آسيا سات: