بشرة خير ومزايا كتير.. شروط الخروج على المعاش المبكر في القانون الجديد للقطاعين “الخاص + العام”

شروط الخروج على المعاش المبكر، يقوم العديد من موظفي القطاع الخاص والعام بالحكومة بالبحث عنها خاصة المهتمين بإنهاء الخدمة قبل سن التقاعد، حيث يلجأ إليه بعض العاملين للتفرغ للمشاريع الخاصة أو الإصابة بأمراض مزمنة تمنعه من أداء العمل بالصورة المطلوبة، ونستعرض معكم خلال سطور هذا المقال الشروط اللازمة لاستحقاق المعاش المبكر وفق قانون التأمينات الجديد.

شروط الخروج على المعاش المبكر للقطاع العام

أقرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية قانون 148 لعام 2019 والذي يشتمل على شروط المعاش المبكر بالقطاعات الحكومية مع الأخذ في الاعتبار حقوق الموظفين، وجاءت هذه الشروط على النحو التالي:

لابد من توافر مدد الاشتراك بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وهذا ما ينص عليه قانون المعاشات الجديد، وهذا يعطى له الحق الحصول على 50% من دخل التسوية وكذلك 65% من الحد الأدنى لراتب الإشتراك.

يلزم على الموظف الذي يريد الخروج إلى المعاش المبكر أن تكون فترة الاشتراك إما 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة.

مدة الاشتراك التأميني يجب ألا تقل عن 240 شهر (20 سنة) وبحلول عام 2025 ستزيد المدة إلى 300 شهر.

شروط المعاش المبكر للقطاع الخاص

كما وضع قانون المعاشات الجديد شروط الخروج على المعاش المبكر في الشركات والقطاعات الخاصة وهي: