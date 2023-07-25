تردد قناة بطوط للأطفال الجديد لتحديث شهر يوليو 2023 على النايل سات لمتابعة ممتعة لأجدد أفلام الكارتون

تردد قناة بطوط للأطفال والتي يمكنك الآن ضبط إشارتها من اجل متابعة أفلام الكارتون التي تعرضها على القناة على مدار اليوم مجانا إلي جميع الأطفال في الشرق الأوسط وتقدم القناة إلي أطفال مجموعة مميزة من اشهر أفلام الكارتون يحبها الكبار ولصغار وتكون منها المدبلجة للغة العربية وبعضها المترجم ، وبالإضافة إلي أن القناة تعرض اجمل أغاني الأطفال الممتعة على مدار اليوم ، واليك تردد قناة بطوط الأطفال.

تردد قناة بطوط للأطفال

تقدم قناة بطوط كيدز إلي أطفال أفلام كارتون تناسب الكبار والصغار من جميع الدول العربية وهى اشهر أفلام ديزنى المحببة إلي الجميع ومن أهمها سيمباو وسنووايت وتيمون وبومبا ، وجميع حلقات توم وجيرى القديمة والجديدة بأفضل جودة صوت وصورة ، لهذا تنال القناة على أعلي نسب مشاهدة منذ سنوات وتنافس اكبر قنوات الأطفال سواء العربية أو المصرية ولهذا يترفع البحث حول الاستعلام عن قناة بطوط للأطفال والتي إليك احدث إشارة إليك من خلال هذا المقال

تردد قناة بطوط كيدز الجديد

نوفر إلي متابعي قنوات الأطفال الآن تردد قناة بطوط كيدز والتي إليك إشارة الجديدة الخاصة بالقناة من اجل متابعة ممتعة إلي احدث أفلام الكارتون على القمر الصناعي النايل سات عبر بيانات الإشارة التالية لمتابعة اجمل أفلام الأطفال والأغاني:

تردد قناة بطوط كيدز

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: .11594

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أعمودي .

معامل تصحيح الخطأ: .5/6

تردد الثانى لقناة بطوط كيدز