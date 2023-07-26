وقت الهزار خلص خلاص.. خصم نصف المرتب لمدة ستة اشهر لهؤلاء طوعًا لقانون العمل

خصم نصف المرتب لمدة ستة اشهر، حيث ينتظر الموظفون بفارغ الصبر صرف مرتبات شهر يوليو الجاري بالزيادة الجديدة وهذا يرجع إلى الترقيات الجديدة، وكان وزير المالية محمد معيط قد أكد على تخصيص نحو مليار جنيه وذلك للموظفين المستحقين لهذه الترقية بالعام المالي الجديد، ومن المقرر مع صرف هذه الحزمة تكون هي المرة الثالثة التي تمت فيها زيادة الرواتب للعام 2023، ونستعرض معكم الحالات التي يتم فيها خصم الرواتب عبر هذا التقرير.

حالات خصم نصف المرتب لمدة ستة اشهر

يبحث الموظفون خلال الحركة الجديدة فرصة لتحسين الوضع المادي وهذا يعتبر دافعا قويا لهم لرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطن، ولقد نظم قانون الخدمة المدنية جميع الضوابط المتعلقة بالموظفين بما فيها من إجازات وترقيات وغيرها، وتبعا لهذا القانون فقد حدد الحالات التي يجوز فيها خصم نصف المرتب لمدة ستة اشهر للموظف، حيث نصت المادة 27 على أنه في حالة تقديم تقارير سنوية ضعيفة للموظف تعرض على لجنة الموارد البشرية، والتي تهدف إلى دراسة إمكانيات العاملين وإمكانية نقله إلى وظيفة تناسب مستوى الوظيفة السابقة مع المراقبة لمدة عام لتحسين الأداء مع التطوير.

خصم نصف أجر الموظفين لمدة 6 أشهر

لقد نص قانون العمل الجديد على خصم نصف المرتب لمدة ستة اشهر في حالة انقضاء المدة (عام )، وتبين فيها انه عاجز عن أدائه بنتيجة إيجابية ومرضية وإذا استمر على على ذلك فإنه يجب على لجنة الموارد البشرية إنهاء العمل معه مع مراعاة الحقوق التأمينية، وتأتي هذه الإجراءات في ظل حرص الدولة على تطوير أداء الموظفين وتوفير بيئة فعالة من أجل رفع جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

قيمة الرواتب بعد الزيادة الجديدة يوليو 2023

تبعا لما نشرته وزارة المالية فإن قيمة المرتب تكون حسب الدرجة التي بها الموظف وستكون بداية من شهر يوليو 2023، والتي جاءت كما يلي: