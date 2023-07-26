المدرسين هيطيروا من الفرحة …موعد صرف مكافأة الامتحانات للعام الدراسي 2023 وزارة التربية والتعليم

التعرف على موعد صرف مكافأة الامتحانات للمعلمين 2023 هو اكثر ما يتم البحث عنه حاليًا من قبل كافة العاملين بقطاع التربية والتعليم، لاسيما بالتزامن مع بدء صرف الرواتب المستحقة عن شهر يوليو 2023، لذلك سوف نخبرك من خلال هذا المقال حول موعد صرف المكافأة وجدول صرف الرواتب.

جدول صرف رواتب شهر يوليو 2023 للمعلمين

حددت وزارة المالية المصرية مواعيد محددة من أجل صرف الرواتب للعاملين في الدولة وذلك من خلال منافذ ماكينات الصرف الآلي، وجاء موعد صرف الرواتب للمعلمين بدءًا من يوم الأحد الموافق 23 يوليو وحتى يوم الخميس الموافق 27 يوليو 2023م، ولا تعتبر مكافأة الامتحانات من الرواتب الشهرية، حيث أنها مكافأة سنوية للمعلمين نظير مايقدمونه من أعمال الامتحانات.

كما قد أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سوف يتم تنفيذ حركة الترقيات المستحقة لكافة العاملين مع العام المالي الجديد أي بدءًا من شهر يوليو الجاري.

موعد صرف مكافأة الامتحانات 2023

وفقًا لما تم الإعلان عنه من قبل وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم فإنه من المقرر صرف مكافأة الامتحانات للعام الدراسي الحالي خلال شهر يوليو الجاري وذلك بعد التحقق من الأهلية والمستفيد، وتصرف المكافأة لكافة العاملين بقطاع التعليم ما بين المعلمين والإداريين على حد سواء.

كيفية الاستعلام عن مكافأة الامتحانات

يمكن لكافة العاملين داخل قطاع التعليم الاستعلام عن المكافأة بصورة إلكترونية من خلال إتباع هذه الخطوات: